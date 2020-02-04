Уникальный случай в Воронеже: врачи спасли ребенка, почти не имевшего шансов родиться

4 Февр. 2020 2020-02-04T18:57:49+03:00

Сейчас мама и малышка чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке Фото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.

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17 января примерно в 22.30 бригада врачей воронежского перинатального центра провела уникальную операцию по спасению жизни мамы и ребенка, выношенного вне матки. Медики извлекли здоровую девочку из брюшной полости. Вес ребенка - 2150 граммов и рост - 46 см.

Чтобы понять, насколько сложной была операция, достаточно сказать, что женщине понадобилось перелить три литра крови. Сейчас мама и малышка чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. Новорожденная девочка - третий ребенок в семье.

По словам Ольги Самофаловой, главного акушера-гинеколога области, данный случай даже по мировым меркам уникальный. Беременность в брюшной полости встречается примерно в 1,4 % случаев внематочной беременности. В то же время внематочная беременность - это не более 1-2 % случаев от всех беременностей.

- К сожалению, вынашивание ребенка в брюшной полости почти всегда заканчивается неблагополучно. Плод редко развивается нормально и бывает жизнеспособным. Он погибает в начале или середине беременности. Локализация беременности в брюшной полости крайне опасна и для женщины. Материнская смертность достигает 20%, - пояснили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

В данном случае женщина долгое время даже не догадывалась, что беременна. Поэтому она не вставала на учет в женскую консультацию. Плод развивался не в матке, а в брюшной полости.

Почувствовав шевеление, женщина обратилась к врачу в Богучарскую районную больницу. Обследование подтвердило беременность, однако определить его «особенность» не удалось даже с помощью УЗИ. Дело в том, что предположить брюшную беременность трудно, поскольку ткани, окружающие плод, создают видимость нормальной матки.

- Состояние женщины вызвало тревогу районных акушеров, поэтому они проконсультировались с коллегами областного перинатального центра по телемедицинской связи, а затем оперативно доставили беременную в ПЦ в сопровождении акушерки Богучарской РБ, - сообщил Сергей Хоц, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ВОКБ№1.

ИСТОЧНИК KP.RU