С безопасным ускорением

Долгожданная дорога

Открытия этого участка ждали многие. И не только в Воронежской области. Автомагистраль М-4 «Дон» является кратчайшим путем, который соединяет центральную часть европейской России с югом страны. Однако на всей дороге именно село Лосево стало широко известно - сужение дорожного полотна, переходы и светофор собирали здесь, особенно в летний сезон, гигантские заторы.

- Поразила цифра - 85 километров новой современной, безопасной и качественной магистрали, - подчеркнул министр транспорта РФ Евгений Дитрих, ставший участником церемонии открытия движения по обходу Лосево и Павловска. - Благодарю строителей, которые напряженно трудились, чтобы этот участок мы могли подарить людям перед открытием черноморских курортов. Поздравляю автомобилистов.

- За строителей и дорожников всегда лучше всего говорят построенные, готовые объекты, тем более когда сдаем их раньше срока, - сказал Владимир Монастырев, генеральный директор ООО «Трансстроймеханизация» (ТСМ). - Рады, что своей работой сможем доставить удовольствие всем, кто поедет по построенной нами дороге.

На интернет-канале дальнобойщиков репортаж с новой трассы появился, еще когда не все гости разъехались с места церемонии. Видео проезда через пункт оплаты и по трассе водитель сопровождал монологом: «Буквально два часа назад смотрел по навигатору - в Лосево пробка: эх, ну вот, опять. Пока доехал - уже ее нет. А причина - вот она: новая дорога открыта!» Водитель отметил ровность дорожного полотна, насыщенность информацией для водителей, удобство площадок для отдыха… «Красота!»

Владимир Монастырев, генеральный директор ООО «Трансстроймеханизация» (ТСМ).

Настрой на опережение

- По контракту обход Лосево и Павловска у нас должен был строиться четыре года, а по факту построен за три, - рассказывает Сергей Титов, заместитель генерального директора по производству компании ТСМ. - И это даже несмотря на вынужденную задержку с переустройством коммуникаций. Так что заложенные на Воронежской земле традиции продолжаются - раньше срока мы вводили на М-4 «Дон» обходы Воронежа и Новой Усмани.

В этом успехе - и высокая ответственность за результаты своего труда, и умение руководства компании правильно организовать рабочий процесс. Субподрядчики для специальных задач привлекаются на условиях соблюдения принятого в ТСМ подхода к выполнению обязательств. Отрадно, что таких организаций немало, в том числе и в Воронежской области.

На первом плане у ТСМ вопросы качества. Тщательное соблюдение стандартов и требований, применение наиболее эффективных технологий стали нормой работы. Сергей Титов, рассказывая о строительстве обхода Лосево и Павловска, отметил, что «на объекте отрабатывали то, что умеем». А вот теперь сами судите, что умеют строители: специфика участка - меловые грунты, где надежность оснований и откосов достигалась за счет армирования насыпей и применения матрасов Рено при укреплении откосов выемок. Самая высокая насыпь над оврагами достигает 23 метров (для сравнения - примерно высота 8-этажного дома), а самая глубокая выемка - 18 метров.

Теперь этот участок магистрали передали ТСМ на содержание в рамках пока еще нового для России контракта жизненного цикла. Заказчик - ГК «Автодор» рассчитывает, что компания обеспечит соблюдение заложенных требований и стандартов в течение 20 лет. Кстати, ТСМ стала пионером в применении контрактов жизненного цикла - два других тоже на М-4 «Дон»: обходы Воронежа и Новой Усмани. Ехать по ним по-прежнему одно удовольствие.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих (на фото слева) вручает Сергею Титову медаль «За строительство транспортных объектов».

Привычный ритм

«Ударные кулаки» ТСМ разбросаны по всей стране. Сегодня компания одновременно реализует несколько проектов строительства, реконструкции и ремонтов на автомагистралях, подведомственных ГК «Автодор» и Росавтодору.

- На М-4 «Дон» в Тульской области мы через месяц открываем после реконструкции участки с 211-го км по 218-й км и 221 - 225-й км, а также два больших участка ремонта альтернативного направления (в целом около 100 км) в Липецкой области также планируем ввести раньше срока - в августе и ноябре соответственно, - продолжает Сергей Титов.

В Воронежской области появился опыт работы с региональным заказчиком. Близится к завершению строительство обхода Боброва. Проект выполнила воронежская организация ООО «Транспроект». Этой компанией также была разработана рабочая документация проекта обхода с. Лосево и г. Павловска.

- По Боброву идем хорошими темпами, - говорит Сергей Титов. - Залог успеха - своевременно разработанная рабочая документация, оперативно выполненный отвод земли, проведенные археологические раскопки. А мы работаем в привычном ритме.

По его словам, этот участок длиной 9,4 км с четырьмя искусственными сооружениями ТСМ предлагает ввести в эксплуатацию уже в ноябре. По контракту срок ввода - 2021 год.

В регионах тоже хотят иметь хорошие, качественные дороги, не хуже, чем федеральные трассы. И конечно, привлекают тех, кто может и умеет их возводить. К примеру, ТСМ предстоит строительство дороги первой технической категории Краснодар - Темрюк протяженностью 107 км, конкурс на строительство которой компания выиграла несколько месяцев назад.

ТСМ планирует участвовать в новых торгах, в том числе проводимых ГК «Автодор».

Этот заказчик, в частности, планирует объявить конкурс на реконструкцию участка М-4 «Дон» 715 - 777-й км. С решением этой задачи автомагистраль на всем своем протяжении в Воронежской области станет дорогой первой технической категории.

Открытый обход Лосево и Павловска, безусловно, останется примером масштабной, слаженной и эффективной работы дорожных строителей ООО «Трансстроймеханизация», а по своей значимости станет одним из важнейших событий года в развитии сети автомобильных дорог России.

НАША СПРАВКА

Обход Лосево и Павловска - это 7,8 млн кубометров насыпи, 2 млн кв. метров асфальта и 42 искусственных сооружения. На этом участке магистрали М-4 «Дон» расположены шесть метеостанций и установлены почти 6 тыс. светодиодных светильников. Проезд по участку платный, но зато разрешенная скорость движения - 110 км/ч. Скорость контролируют 105 видеокамер.