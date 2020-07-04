2020-07-03T23:22:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 4 июля 2020: за сутки прибавилось почти 1300 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 4 июля 2020
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Артем КИЛЬКИН
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Количество зараженных в Воронежской области перевалило восемь тысяч. Covid-19 диагностировали у 8 059 человек. 5596 жителей региона выздоровели, накануне стало известно о еще 1258 победивших инфекцию воронежцах, хотя 2 июля таковых было всего 12. Оперштаб объяснил это тем, что стал использовать статистику не федеральную, а предоставленную региональным департаментом здравоохранения. 47 пациентов с Covid-19 скончались.

Ко 2 июля 1439 медиков заразились коронавирусом. То есть за последнюю неделю инфекцию обнаружили у 254 медсотрудников. 15 июня было известно о 803 заражениях в профессиональной среде, 25-го их было уже 1185 и вот новый прирост.

Губернатор Александр Гусев еще на два дня продлил в регионе режим самоизоляции. Ограничения будут действовать до 7 июля включительно. Ранее власти разрешили работу летних веранд, фитнес-центров, гостиниц, парков, зоопарка и океанариума. Кроме того, отменили обязательную самоизоляцию для прибывших из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в регионе, так и не достигли необходимых. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,86 (норма 0,8). Свободный коечный фонд - 37,2% при норме 50%. Проблем нет только с тестированием на 100 тысяч жителей: 196,8 (норма 90).

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

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