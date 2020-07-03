В Воронежской области в этом году объемы жилищного строительства вырастут на 11%

В региональном правительстве обсудили ход строительства жилья в области.

ЗА ПЕРВЫЕ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА ВОРОНЕЖЦЫ ВЗЯЛИ ИПОТЕКИ НА 15 МИЛЛИАРДОВ

Губернатор Александр Гусев на совещании напомнил, что эта отрасль является важным элементом экономики: дает мультипликативный эффект и тянет за собой еще ряд отраслей. В их числе промышленность, производство стройматериалов, транспорт и другие.

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области.

– Жилищное строительство в структуре продукта, который производит строительная отрасль, конечно, занимает существенную долю. Поэтому внимание к нему очень высокое. В этом году мы должны перейти планку в два миллиона квадратных метров. Понимаем, что очень сложно, но, тем не менее, наша задача – этот показатель выполнить, – подчеркнул Александр Гусев.

Если сравнить в прошлым годом, то в этом объемы жилищного строительства должны вырасти на 11%. Причем, как отметил уже в своем докладе руководитель регионального департамента строительной политики области Сергей Потапов, плановый показатель был утвержден в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» еще до начала пандемии коронавируса и последующих за этим экономических трудностях.

Также чиновник привел несколько цифр по прошлому году. В частности, он сообщил, что по вводу жилья область по-прежнему находится на третьем месте в Центральном федеральном округе (после Москвы и Московской области), а если считать в процентах темпы строительства, то и тут мы идем немного впереди, чем в среднем по стране и по ЦФО. Так, в 2019-м в регионе ввели почти 1,9 тыс. квадратных метров жилья, из которых 65% приходится на Воронеж. В среднем на одного жителя области приходится 30,9 квадратного метра.

Сейчас в регионе идет строительство 2 633 домов. Только за первые четыре месяца 2020-го банки выдали воронежцам ипотечных кредитов почти на 15 миллиардов рублей (за тот же период в 2019-м – 11,5 миллиардов).

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ ПЛАНИРУЮТ СНИЗИТЬ ДО 5% СТАВКУ ПО ИПОТЕКЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

На сегодняшний день в регионе действует ряд льготных ипотечных программ. Это ипотека под 6,1% годовых при покупке жилого помещения на первичном рынке недвижимости, сельская ипотека на строительство и покупку жилья по ставке 2,7%, семейная ипотека с господдержкой под 4,7%, военная ипотека по ставке 7,5% годовых. Помимо перечисленного, для семей с детьми предусмотрена компенсация ипотеки до 450 тысяч рублей и программа ДОМ.РФ по выкупу строящегося жилья. Последний проект новый, наш регион выступает в нем в качество «пилотного». В области на выкуп таких квартир предусмотрели 646 миллионов рублей.

Кроме того, как отметил Сергей Потапов, правительство РФ планирует продлить программу льготного ипотечного кредитования по ставке 5% до конца 2021 года, снизить молодым семьям ставку до 5%, а также разрабатывает ряд других мер поддержки отрасли.

Продать все эти и другие квадратные метры застройщикам не всегда просто. И в этом им помогают определенные программы , например, расселение граждан из аварийного и ветхого жилья, приобретение квартир для детей-сирот, строительство радом с многоквартирными домами социальных объектов. Сейчас идет стройка четырех таких школ, одного детсада, поликлиники с подстанцией скорой медпомощи и прочих объектов.