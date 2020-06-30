2020-06-30T10:46:04+03:00
Общество

Более 39% жителей Воронежской области уже проголосовали по поправкам в Конституцию

А вы сделали свой выбор?
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Председатель Избирательной комиссии Воронежской области Сергей Канищев 29 июня подвел итоги первых четырех дней голосования по изменениям в Конституцию. Явка по региону за это время составила 39,87%, а непосредственно по Воронежу - 23,13%.

Если говорить более осязаемо, то уже свыше 736 тысяч наших земляков, друзей, коллег, родственников сделали свой выбор. Согласны ли вы или не согласны с теми изменениями, что предлагают внести в главный национальный документ, у вас еще есть время повлиять на результат, голосование продлится до 1 июля, включительно, все избирательные участки будут работать с 8 утра до 20 часов вечера.

Важен даже 1%

Почти 60% из тех, кто сделал свой выбор, проголосовали по-старинке в специальных помещениях. Однако около 17% решили воспользоваться удобной возможностью и отметились на участках на придомовых территориях. Еще 22% поставили отметку в бюллетене у себя дома.

Вы тоже заметили, что остался еще 1%? Это те, кто живет в труднодоступных поселениях. Комиссия вместе с наблюдателями выезжала сама к этим воронежцам. Это доказывает, что важен каждый процент и каждый голос, когда речь идет о национальном вопросе.

Если у вас до сих пор остаются вопросы о том, как и где сделать свой выбор, вы можете позвонить в Избирательную комиссию Воронежской области по номеру +7(473) 277-55-41. Найти адреса и телефоны территориальных комиссий можно на официальном сайте (http://voronezh.izbirkom.ru/tik15/).

В информационный центр и на телефон «горячей линии» избиркома пришло уже пару сотен обращений. Спрашивают в основном об адресах ТИКов, графике и порядке работы.

- Одно из сообщений было зафиксировано в Общественной палате: «Студентов ВГУ принуждают голосовать на участке 14/17». Мы провели проверку. В университете нам пояснили, что проводятся военные сборы студентов, которым и было предложено проголосовать на месте, - рассказал председатель Совета молодых юристов при региональном отделении Ассоциации юристов России Сергей Хаустов. - Нам удалось поговорить и со студентами. Нам подтвердили информацию о проведении военных сборов и то, что поскольку они с самого утра и до вечера находятся на территории вуза им действительно было предложено проголосовать по месту нахождения. Но эта процедура делается исключительно по собственной инициативе и фактов принуждения нет

Помните, что все наблюдатели каждый день выкладывают фото и видео с каждого избирательного участка на единой карте общественного мониторинга nom24.

Поправки обсуждают все

Важно помнить, что Конституция - это в первую очередь соглашение десятков, тысяч, миллионов людей, которые хотят жить по общепризнанным принципам.

- То, что активность высокая - это факт. Представители общин не раз звонили мне по поводу предстоящего голосования. Обменивались мнениями. Знаю, что многие уже досрочно приняли участие и сделали свой выбор. «За» или «против» - я сказать не могу, это личный выбор каждого гражданина, - рассказывает Владимир Иванов руководитель воронежского отделения ВООО «Ассамблея народов России». - На стадии обсуждения поправок был момент по поводу сохранения преамбулы Конституции, где говорится: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации...» Эту часть в итоге сохранили, и это важно. Конечно же, в любой общине обсуждают те поправки, что касаются непосредственной жизни людей. Как будет организована власть? Что изменится в социальном плане?

Новую редакцию Конституции, безусловно, следует рассматривать в комплексе. Но заметьте нюансы. Как, например, удалось соблюсти «многонациональный союз равноправных народов России» хотя бы в части государственного языка, которым признается русский, но вместе с тем остается гарантия, что республики вправе устанавливать свои государственные языки, а все народы, даже самые малочисленные, имеют право на сохранение родной речи. Все по тому, что любая культура в нашей стране - это уникальное наследие многонационального народа. Таким же наследием должна быть и Конституция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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