Поправки в Конституцию: шанс оставить свой след в истории

Абсолютное большинство россиян - 84% - знает о дате проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Об этом на днях заявили во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Подобный опрос только среди воронежцев ранее проводил институт «Квалитас» и пришел к аналогичному проценту.

Досрочно, с 25 по 30 июня, или же в ключевой день, 1 июля, нам всем предстоит ответить «да» или «нет» изменениям в главный национальный документ. Решение каждого - это часть общественного договора, по которому будем жить не только мы, но и наши будущие поколения.

Активность человека зависит от его гражданской позиции

Принять участие в голосовании могут все, кто достиг 18 лет. Исключение: люди, признанные судом недееспособными или находящиеся в местах лишения свободы. Достаточно предъявить паспорт или документ, заменяющий его, например, временное удостоверение личности.

С 25 июня по 1 июля все избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 - перерывы будут делать только для дезинфекции помещений.1 июля в стране объявлено выходным днем, поэтому проголосовав любым из удобных способов раньше, в этот день можно будет полноценно отдохнуть.

26, а также 29 и 30 июня с 8:00 до 13:00 будет проходить голосование вне помещения. С 18:30 до 20:00 – голосование на придомовых территориях.

27 и 28 июня сделать свой выбор можно будет и на придомовых территориях, с 10:00 до 13:00.

25 июня, можно сказать, одной из первых на избирательный участок пришла председатель Президиума Воронежского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Любовь Шевлякова.

- Активность каждого человека зависит от его гражданской позиции, - говорит Любовь Шевлякова. - Внесенные поправки в Конституцию дают возможность нашей стране чувствовать себя увереннее. Это мое личное мнение. Вы можете с ним не согласиться. Но для этого нужно прийти на избирательный участок и высказать свое мнение. Нередко можно слышать, как граждане ругают своих депутатов, что они не особо решают их проблемы. А вот, чтобы исправить положение дел, сделать так, чтобы ошибки не повторялись, не все хотят. Сегодня есть хорошая возможность высказать свою позицию, ощутить себя патриотом страны.

Все-таки не каждый день принимаем поправки

- Для молодежи это шанс тоже оставить свой след в истории, потому что это значимое общественно-политическое событие в стране. Еще, может быть, придется своим детям, внукам рассказывать, потому что мы все-таки не каждый день голосуем по поправкам в Конституцию, что вот было такое значимое событие, было в такой трудный период, когда мы все в масках, в перчатках, но мы не побоялись, мы пришли, мы проголосовали, - комментирует председатель Избирательной комиссии Воронежской области Сергей Канищев.

Мы должны чувствовать ответственность за нашу страну. Например, уже более 7 тысяч человек захотели принять участие в наблюдении за голосованием. Благодаря этому появилась возможность направить на каждый участок по 4-5 человек. Это позволит обеспечить взаимозаменяемость общественных наблюдателей и снизить нагрузку на каждого из них.

Уполномоченный по правам человека в Воронежской области Татьяна Зражевская сообщила, что с 25 июня по 1 июля в регионе будет действовать общественный штаб. Его задача - осуществлять мониторинг возможных нарушений, и проводить разъяснительную работу по вынесенным на голосование поправкам.

Кроме того, в регионе действует горячая линия по общественному контролю за ходом голосования, защите избирательных прав и свобод граждан и оказанию практической помощи в решении различных вопросов в избирательной сфере - +7 (473) 222-69-62.

Максим Новиков