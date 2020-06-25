Воронежцы и жители других регионов России могут познакомиться с уникальными объектами нашей области в необычном формате. Захватывающие дух виды с вершин меловых гор на долину реки Дон теперь открываются прямо у вас дома. Достаточно отправиться в интерактивный онлайн-поход.

«Путешествия в формате 360 градусов» были реализованы отделом развития внутреннего туризма центра «Мой бизнес». Первая часть проекта посвящена меловым храмам и пещерам Подонья. Вместе с замечательным экспертом и по совместительству с экскурсоводом Софьей Кондратьевой можно посетить одну из самых ярких достопримечательностей Воронежской области - музей-заповедник «Дивногорье», Храм сицилийской иконы Божьей матери, Маяцкое городище и Дивногорский каньон.

Полное погружение

Путешествовать по Воронежской области теперь можно в формате 360 градусов.Вместе с нашим замечательным экспертом и экскурсоводом Софьей Кондратьевой, мы посетим одну из самых ярких достопримечательностей Воронежской области - Большие Дивы, музей-заповедник "Дивногорье", Маяцкое городище и Дивногорский Каньон.

С началом пандемии коронавируса, многим людям пришлось остаться дома, чтобы обезопасить себя и своих близких. Однако современные технологии помогают прогуляться по самым далеким краям, сидя на диване. «Путешествия в формате 360 градусов» - это интерактивные видео, где вы становитесь «режиссером» и сами выбираете, что посмотреть, на что сделать акцент.

- Проект направлен на развитие туристических маршрутов. Объекты Воронежской области становятся более узнаваемыми, о них чаще говорят и чаще хотят посетить. Подогревая интерес к нашим маршрутам, мы помогаем развиваться не только туроператорам, но и всей инфраструктуре: гостиницам, ресторанам, транспортным компаниям и многим другим, - считает начальник отдела развития внутреннего туризма АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области» Максим Струков.

Для полного погружения при просмотре видео можно использовать VR-очки. Тогда вы сможете управлять обзором движениями головы - как и в реальной жизни.

- В перспективе планируем дополнить видео переводом на иностранном языке, например, на английском. Мы работаем над этим. Важно действовать поэтапно, поэтому изначально мы ориентировали проект на наших соотечественников, - объясняет менеджер по маркетингу отдела развития туризма регионального ЦПП Зульфия Прокопенко.

Аудиогид по области

Познакомившись с уникальными объектами онлайн, легко спланировать свое будущее путешествие по Воронежской области, определиться с направлением перед поездкой. Виртуальные экскурсии, конечно, не заменят эмоции от живого присутствия.

- Воронежская область привлекательна и для транзитных путешественников. Допустим, из видео, или прослушав аудиогид по Воронежской области люди узнали о нашем регионе, о его уникальных местах. Семья или компания, которая держит путь куда-то далеко на собственном автомобиле, может задержаться в Воронежской области, чтобы отдохнуть день-два от дороги и заодно посетить интересные места. Ведь можно остановиться не только в стандартном отеле, но и, например, в гостинице Дивногорья, - комментирует начальник отдела развития внутреннего туризма ЦПП.

После снятия ограничений возможен и всплеск внутреннего туризма: задумайтесь, насколько хорошо вы знаете родной регион? А ведь у нас есть что посмотреть: усадьбы, заповедники, пещерные монастыри, ландшафтные парки и многое другое. В этом году из-за финансовых соображений, или для своей же безопасности, вероятно, придется отказать от дальних перелетов, так почему бы не узнать, что находится у нас под боком?

- В планах - Воронеж: в формате «360 градусов» постараемся объять наиболее важные городские объекты, - рассказывает Максим Струков. - Кроме того, в начале июля должен выйти аудиогид по Воронежу. Он будет в свободном доступе. Это полноценная экскурсия по нашему городу , охватывающая примерно 60 ключевых точек.

Чтобы не пропустить новые проекты, вы можете посетить официальный туристский портал Воронежской области Visit Voronezh или подписаться на YouTube-канал.