Поправки в Конституцию: защита суверенитета, границ и закона России

В одной из первых поправок, которая значится в новой редакции Конституции, говорится о защите суверенитета и территориальной целостности России. А любые действия, в том числе призыв, к отчуждению части нашей страны не допускаются.

Казалось бы, защита собственных границ и интересов должна быть важнейшей темой в главном национальном документе. Но в 1993-ем то ли из-за спешки, то ли из-за давления извне самые очевидные вещи оказались за бортом.

1 июля, а также с 25 по 30 июня, воронежцам, впрочем как и остальным россиянам, предстоит решить, хотят ли они, чтобы Конституция была дополнена. И для этого, конечно, нужно понимать, какие новые пункты появятся.

Защитим собственный закон

19 июня Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов. Огромная сумма. Запутанное и, мягко говоря, спорное дело, пропитанное политической подоплекой. И не известно, чем оно закончится.

Ведь только в феврале суд Гааги отменил выгодное для России решение Окружного суда от 2016 года и восстановил решение арбитража от 2014 года. Казалось бы, за столько лет можно было бы придти к решению. Но, похоже, все это лишь игра.

Но подобные игры неприемлемы, когда речь идет о стране. Как что-либо планировать, когда кто угодно пытается диктовать тебе правила? О каком полноценном суверенитете может идти речь?

Сейчас, например, чтобы защитить собственный закон в Конституцию хотят внести положение, согласно которому иностранное решение будет оспорено, если оно «противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации». То есть права западных стран не должны быть в приоритете.

Но это не значит, что Россия закроется ото всех: наша страна, например, сможет участвовать в межгосударственных объединениях. Да и внутри страны будут гарантированы права коренных народов, в том числе малочисленных, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами.

Никто не должен переписывать нашу историю

Обратите внимание и на следующее дополнение, которое может появиться в случае принятия новой Конституции: «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается». Этот пункт сейчас редко обсуждают.

Думаю, потому, что спорить с изложенными выше словами ни один человек, любящий свою Родину, не станет. Да и зачем? Но сегодня существует необходимость закрепить в законе понятие «историческая правда». Для того, чтобы никто со стороны не переписывал нашу историю.

В США к 75-летию Победы не так давно, например, выпустили монету с победителями во Второй мировой войне: вот только на оборотной стороне изобразили флаги лишь трех стран - Соединенных Штатов, Великобритании и Франции. И если сегодня о подвигах советского народа замолчали, то завтра о них забудут, а послезавтра «белое» и вовсе может стать «черным».

24 июня в Воронеже пройдет парад Победы в честь 75-летия Победы - так мы все скажем «спасибо» ветеранам, которых, к сожалению, осталось уже не так много. Но нынешние и будущие поколения должны сделать для своих предков-победителей нечто большее.

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей» должна сохранить «память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии» - и это не мои слова, это слова Конституции, а значит каждого жителя нашей страны.

Максим НОВИКОВ