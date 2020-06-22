Поправки в Конституцию: как новый закон должен ограничить чиновников

1 июля, а также с 25 по 30 июня, воронежцам, впрочем, как и остальным россиянам, предстоит ответить «да» или «нет» изменениям в Конституцию. Каким бы ни было наше общее решение уже сейчас понятно одно - эта неделя войдет в учебники по истории современной России.

Однако, чтобы в должной степени понимать решение, которое все мы должны принять сегодня, нам необходима ретроспектива. Те, кто принимал участие в референдуме 12 декабря 1993 года, помнит драматичную предысторию: тогда, в 1990–1993 годах, развернулась борьба за Конституцию, которую сегодня принято называть «ельцинской».

Стреляющий танк - «обложка» действующей Конституции

В мае 1993 года президент Борис Ельцин опубликовал проект основного закона страны. Хотя работы над новой редакцией шли в течение трех лет, получилась она в итоге довольно скороспелой. Виной ли тому упорство консервативных депутатов? Колебания по поводу распределения полномочий? Давление извне? Даже сейчас трудно дать однозначную оценку.

А как объяснить, что дорабатывать новую Конституцию в итоге решили без съезда непосредственных участников, чиновников, которые изначально были включены в рабочую группу? Даже если не углубляться в историю, понятно, что тогда во власти произошел раскол.

Творить в атмосфере недоверия и уже тем более непонимания ключевых процессов - задача, мягко говоря, не легкая. Сегодня можно встретить мнение, что работа и вовсе велась под сильным влиянием зарубежных специалистов – немцев и американцев. Но разве за руку кого-то поймали? Хотя даже официальные участники того процесса подтверждают, что одним из ориентиров была модель США.

Мы помним, чем все закончилось: стреляющий по зданию парламента танк - это картина той России, «обложка» той Конституции, которая принималась в ужасной неразберихе.

Для примера достаточно привести один пункт: чтобы стать президентом, согласно принятой в 1993 году Конституции, в России достаточно провести 10 лет. Но достаточно ли такого срока, чтобы не то что понять огромную страну с ее проблемами и задачами, а хотя бы объехать ее ключевые точки? К слову, сейчас поднять этот срок планируют до 25 лет.

«Запасных аэродромов» не будет

Рассмотрим другое планирующееся изменение: сейчас на конституционном уровне хотят ввести запрет на иностранные гражданства и счета в зарубежных банках для тех, кто занимает «критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны» должности. Речь идет о чиновниках, и это вполне логично: согласитесь, человеку с «запасным аэродромом» труднее доверять, особенно в вопросах государственного значения.

Если же человек во власти понимает, что его страна - это не просто место заработка, а его Родина, его дом, он эффективнее работает. Да, и рычагов давления извне на такого чиновника гораздо меньше - а значит, он ориентирован на интересы своих сограждан.

Приведем аналогию: на международной арене нашу страну представляли и продолжают представлять многие великие спортсмены, в том числе и воронежские. Они могли бы покинуть страну в трудный момент, и такие примеры, к сожалению, тоже есть. Но настоящие патриоты всегда оставались верны. И только благодаря им - тем, кто сделал свой выбор сердцем и остался в России, - мы все становимся сильнее. Нам есть чем гордиться. Ведь люди -это и есть страна.

- В моей жизни была ситуация, когда наша семья получила Грин-карту США (вид на жительство для человека, не являющегося гражданином США - от автора). Это был сложный момент - 90-е годы. Но мы остались на Родине, потому что не смогли принять западный образ жизни, - вспоминает Елена Рузина, воронежская легкоатлетка, олимпийская чемпионка, Заслуженный мастер спорта и тренер. - Тогда точно решили, что в России нам будет жить лучше - у нас совершенно другой менталитет. И с тех пор я никогда не жалела о принятом решении. Да и со временем и в спорте, и по жизни ситуация стала меняться в лучшую сторону.

Новиков Максим