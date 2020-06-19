Три вопроса депутатам-медикам: о себе, работе и правильных решениях

– Воронежская область по праву гордится специалистами в различных направлениях медицины. Среди депутатов Воронежской областной Думы также немало тех, кто работал в сфере здравоохранения или сегодня является практикующим врачом. Закономерно, что жители региона выбирают в качестве своих представителей в парламенте медицинских работников, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – В канун Дня медицинского работника хочу поблагодарить всех воронежских медиков за преданность своему делу, чуткое отношение к пациентам и пожелать крепкого здоровья и благополучия.

Людмила Ипполитова: «Выбор, сделанный в выпускных классах школы, был самым правильным»

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Людмила Ипполитова, председатель Комитета Воронежской облдумы по труду и социальной защите населения, главный внештатный неонатолог региона.

– Что повлияло на выбор профессии?

– В детстве мечтала стать педагогом. Но моя сестра уговорила стать медиком. Сомнений не было, что буду поступать на педиатрический факультет – все-таки изначально тяготела именно к работе с детьми. По окончании вуза я все же осуществила свою изначальную мечту о преподавании: в Воронежском мединституте в год моего выпуска открылась кафедра неонатологии, и я выбрала это сложное, интересное направление.

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– Как сочетаете медицинскую и законодательную деятельность?

– Деятельность в Облдуме является логичным продолжением моей медицинской и преподавательской работы. И здесь и там – это общение с самыми ранимыми людьми, которые требуют особого внимания, и помощь которым приносит огромную радость.

– Вернувшись назад, выбрали бы другую профессию?

– Вспоминая тысячи малышей, сложно входивших в эту жизнь, которые сами уже обзавелись семьями, а также сотни студентов, ставших хорошими врачами, в очередной раз убеждаешься – выбор, сделанный в выпускных классах, был правильным.

Владимир Коробов: «Надо любить свою работу и людей, которые доверяют тебе свое здоровье»

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Владимир Коробов – член Комитета Воронежской облдумы по охране здоровья, главный врач Борисоглебской районной больницы.

– Что повлияло на выбор профессии?

– Просто всегда нравилось помогать людям. Сначала поступил в медучилище, затем, уже будучи фельдшером, служил в армии. Именно тогда я понял, что не ошибся в выборе, и после демобилизации поступил в мединститут.

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– Как сочетаете медицинскую и законодательную деятельность?

– В своей профессии я прошел путь от фельдшера до главврача. Научился решать в том числе и управленческие задачи. Накопленный опыт мне и сегодня помогает в законотворческой деятельности.

– Вернувшись назад, выбрали бы другую профессию?

– Хирургия – это мое призвание, и я ничего не хотел бы менять. Это сложно и ответственно, ведь в медицине жизнь и смерть ходят рядом. Но я считаю, что надо любить свою работу и людей, которые доверяют тебе свое здоровье.

Иван Мошуров: «В хирургии многое можно решить скальпелем, а в законодательстве – пером»

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Иван Мошуров – председатель Комитета Воронежской облдумы по охране здоровья, главврач Воронежского областного клинического онкодиспансера.

– Что повлияло на выбор профессии?

– Отправной точкой стала болезнь мамы. Я был подростком, когда стал сопровождать ее на приемы к врачам. И, хотя с самого детства я мечтал стать военным, я понял, что профессия врача – это тоже служение людям.

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– Как сочетаете медицинскую и законодательную деятельность?

– В хирургии многое можно решить скальпелем, а в законодательстве – пером. Когда врач оперирует, он помогает одному пациенту, а принимая хороший закон, помогаешь обществу в целом. Считаю, что врач и законодатель равноценны по важности.

– Вернувшись назад, выбрали бы другую профессию?

Я не мыслю себя нигде, кроме хирургии. Последние годы занимаюсь оперативным лечением онкологического профиля. Это очень интересное и перспективное направление.

Алексей Чернов: «Слова «спасибо, доктор» – лучшая благодарность»

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Алексей Чернов – член Комитета Воронежской облдумы по охране здоровья, главный врач санатория им. Ф.Э. Дзержинского.

– Что повлияло на выбор профессии?

– Я из семьи врачей. Мое знакомство с профессией началось с ранних лет и, на примере моих родителей, переросло в искреннее желание помогать людям и продолжить династию.

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– Как сочетаете медицинскую и законодательную деятельность?

– Это две взаимосвязанные сферы деятельности моей жизни. Так, депутатская инициатива по защите прав медиков, в частности, об усилении ответственности за воспрепятствование оказанию медицинской помощи, возникла именно при осуществлении мною многолетнего руководства медорганизацией.

– Вернувшись назад, выбрали бы другую профессию?

– Работа врачом – это, прежде всего, колоссальная ответственность за жизни людей, чуткость и сострадание. Слова «спасибо, доктор» – это лучшая благодарность пациента, поэтому вопрос об иной профессии для меня никогда не был актуальным.