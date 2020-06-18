«Время проверки»: в Воронеже обсудили перезапуск спортивной индустрии и фитнеса после пандемии

Воронежская область последовательно выходит из режима самоизоляции. С 13 мая в регионе официально разрешили заниматься спортом на улице при условии соблюдения дистанции. Вероятно, одним из следующих шагов будет открытие профессиональных площадок для тренировок.

Чтобы выработать механизмы перезапуска спортивно - оздоровительной индустрии и фитнеса, 10 июня по инициативе воронежского центра «Мой бизнес», АНО «Спортивная страна» и отраслевой бизнес-площадки Fitness Expert состоялся вебинар для прямого диалога представителей власти, бизнеса, общественности и спорта нашего региона.

Индустрия восстановится, но нужно время

Для сохранения спортивной отрасли после кризиса необходимо провести оптимизацию большинства бизнес-моделей, поменять подходы к управлению да и в целом спрогнозировать поведение клиентов. Государственные меры поддержки МСП, с которыми, кстати, можно ознакомиться на сайте центра «Мой бизнес», - могут стать подспорьем, но все же для развития дела в сегодняшних условиях требуется нечто большее от самого предпринимателя.

- Спрос точно не упадет, может, даже повысится: многие люди интересуются, когда появится возможность приступить к профессиональным тренировкам. Индустрия восстановится. Но чтобы вновь набрать хоть какой-то запас прочности потребуется примерно год - полтора, - комментирует член экспертного совета при губернаторе Воронежской области по вопросам спорта Олеся Селезнева.

Эксперт методического обеспечения проектов развития МСП в спортивной отрасли Воронежской области Валерия Долгополова считает, что условия такого «растянутого» времени в целом сложны для предпринимателей, которые привыкли действовать быстро. Однако вполне вероятно, что это время подарит региону и новые проекты, которые вырастут под давлением столь необычных условий.

Сама Валерия, как тренер по теннису, незадолго до введения ограничительных мер на сессии «Meeting Point - sport, business, talk» презентовала проект клуба «PRO Теннис & Сквош».

-Что касается моего проекта, то немного, конечно, пришлось сдвинуть сроки. Но если все благоприятно сложится, то в октябре мы сможем открыть свои двери. Энтузиазм сохранился, - комментирует Валерия Долгополова.

При этом предприниматель отметила, что «коронавирусное» время помогло многое переосмыслить. Например, в Воронеже пока не так много мест, где спортом могли бы заниматься люди с ограниченными возможностями. И эту социальную составляющую также нужно развиваться. Кстати в центре «Мой бизнес» не так давно помогли целому ряду воронежских компаний войти в реестр социальных предприятий.

Бизнес станет сильнее?

На прошедшем вебинаре представители региональной спортивной индустрии обсудили грядущие требования Роспотребнадзора к открытию объектов и этапы их ослабления, рассмотрели региональные кейсы взаимоотношений арендаторов и арендодателей и оценили ключевые потери.

Как генеральный директор спортшколы по эстетической гимнастике «Резонанс», Олеся Селезнева уверена, что проблема состоит еще и в том, что честным площадкам и тренерам приходится конкурировать с теми, кто работает в тени. Бизнес оказывается не в равных условиях. Поэтому сегодня важно помочь предпринимателям, которые не только создают условия для развития спорта в регионе, но при этом платят налоги.

- Предпринимателям, которые официально оформлены и входят в реестр МСП, была бы полезна поддержка центра «Мой бизнес», например, в виде бесплатной рекламы. Так им удалось бы привлечь дополнительную аудиторию. Тем более, что свободных денег на «раскрутку» у спортивного бизнеса сейчас практически нет, - предлагает Олеся Селезнева.

Одним из способов развития спортивной сферы в регионе могли бы стать сессии, мастер-классы или даже отраслевой бизнес-форум.

- Мы сейчас разрознены. Зачастую даже не знаем, чем занимаются некоторые коллеги в нашем регионе: у кого какое производство или какая сфера деятельности. Например, рядом с нами могут производить качественную форму, а мы закупаем ее дороже в других областях. Это нужно менять. Форумы, вебинары и подобные мероприятия помогают вырабатывать общими усилиями энергию для дальнейшего совместного развития, - считает Валерия Долгополова.

Пока же в центре «Мой Бизнес» рассматривают возможность проведения вебинаров для того, чтобы собрать мнения, в том числе критические от представителей МСП для дальнейшей работы с ними.

- Однозначно я благодарна этому времени, потому что самые ценные сотрудники, которые преданы организации, остались, - отмечает Олеся Селезнева. - Это время проверки. И не только коллег. Это была проверка партнеров на лояльность, на взаимодоверие. Да и в целом за время удаленной работы мы пересмотрели многие свои подходы. Все для того, чтобы стать сильнее.