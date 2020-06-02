В Воронеже еще 11 компаний включили в реестр социальных предприятий

Бизнес, который помогает заботиться о людях, называют социальным. И это вовсе не маркетинг. Сегодня это определение утверждено в законе. Особый статус могут получить малые или средние предприниматели, если они, например, создают товары и услуги для жизни без ограничений или решают другие общественные проблемы. В каждом случае это индивидуальная история. Мы уже рассказывали, что в марте 17 первых претендентов из нашего региона включили в «социальный» реестр.

27 мая в воронежском центре «Мой бизнес» прошло очередное заседание комиссии по вопросам признания представителей малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями.

Новые претенденты

В Воронеже подать заявки на статус «социальное предприятие» в этом году можно было с 30 января по 1 марта: предпринимателям предоставили достаточно времени, чтобы подготовить необходимый пакет документов.

Так, по итогам второй волны поступило еще 15 заявлений, однако одобрено было только 11 из них.

- Участники первой волны уже внесены в реестр МСП как социальные предприятия. Сейчас мы рассмотрели документы от новых претендентов. К сожалению, среди них были те, кому пришлось отказать. Например, одна из компаний хоть и зарегистрирована в 2019 году, но в реестре МСП - только с 2020 года, выручка за прошлый год у них не отражена. Основная группа участников - это те компании, которые решают общественно значимые проблемы. Пока не так много заявлений от тех, кто помогает в трудоустройстве социально незащищенным людям, - прокомментировал руководитель департамента предпринимательства и торговли Воронежской области Сергей Корчевников.

Отбор проходит довольно жестко. Но, согласитесь, статус «социальное предприятие» нельзя просто так раздавать. Один из воронежских предпринимателей подал заявку, так как обеспечивает как раз занятость незащищенных категорий граждан. Вот только под условия закона он не подошел: по итогам предыдущего года средняя численность таких работников должна быть не менее 50%, у него - меньше.

Одним из членов комиссии был директор воронежского центра «Мой бизнес» Андрей Демидов. Он не раз отмечал, что развитие социального предпринимательского опыта крайне важно для нашего региона. Но для этого в первую очередь сам бизнес должен понимать не только свою экономическую модель, но и миссию.

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Доход - не главная цель

Среди тех, кто прошел проверку, был, например, Центр игровых технологий, который организует на каникулах детские игровые лагеря. Через игру педагоги развивают коммуникативные, творческие и физические навыки у детей.

Или другой участник - региональный учебно-ресурсный центр «Доступная среда» - здесь работают над решением двух важнейших социальных проблем: развитием безбарьерной среды в Воронежской области и помощи людям, имеющим инвалидность, в вопросах трудоустройства. А в период пандемии коронавируса волонтеры бросили все свои силы на изготовление средств индивидуальной защиты.

Это лишь часть примеров тех компаний, для кого доход - не главная цель. Они в первую очередь стремятся помогать людям.

В центре «Мой бизнес» создан комплекс поддержки малого и среднего бизнеса. А когда перед вами стоят социальные задачи, то помощь, например, в подборе организационно-правовой формы или подборе оптимальной системы налогообложения точно пригодится. Для вопросов о подобных нюансах и существует центр.

- В разработке находится особая программа поддержки малого и среднего бизнеса, работающего в области производства, дополнительного образования и спорта. Кроме стандартных мер поддержки для социального предпринимательства должны применяться новые, такие как предоставление земельных участков вне конкурса, - рассказывает Сергей Корчевников.

Закрепленное законом понятие «социальное предпринимательство» в первую очередь необходимо, чтобы государство могло видеть вспомогательные бизнес-механизмы и в случае необходимости поддерживать их. Конкретные инструменты поддержки не прописаны в законе. Это сделано, чтобы федеральные, региональные и муниципальные власти могли находить особый подход к социальным предприятиям так же, как и те ищут свои ключи для разных общественных проблем.