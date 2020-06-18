2020-06-18T09:59:39+03:00
Общество

Сенатор Сергей Лукин предложил главе Минстроя продлить заявочную кампанию в программу «Стимул» до сентября

Сенатор уверен: необходимо увеличить срок подачи заявок из регионов для того, чтобы не допустить дисбаланса вовлечения земельных участков в жилищное строительство
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17 июня ходе «правительственного часа» на заседании Совета Федерации сенатор от Воронежской облдумы Сергей Лукин обратился к Министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву с предложением установить срок приема заявок от субъектов Российской Федерации для участия в реализации мероприятий государственной программы «Стимул» 2020 года по 31 августа включительно.

- Один из основных факторов, сдерживающих жилищное строительство, - это отсутствие опережающего обеспечения территорий комплексной застройки необходимой инфраструктурой. Действенным инструментом развития жилищного строительства зарекомендовала себя Программа «Стимул», которая является частью национального проекта «Жилье и городская среда» и предусматривает субсидирование строительства объектов социальной, дорожной и коммунальной инфраструктуры, - отметил Сергей Лукин.

Заявочная компания на участие в программе начинается по приказу Министерства строительства и ЖКХ, при этом конкретная дата каждый год определяется Минстроем. Обычно прием заявок регионов осуществляется во второй половине июня. Однако в текущем году из-за пандемии коронавируса участие многих регионов в заявочной программе оказалось под угрозой срыва.

- Формирование перечня объектов инженерной инфраструктуры, планируемых для включения в заявку в рамках мероприятий государственной программы на 2021 год, было приостановлено в большинстве регионов Российской Федерации. Заявки от регионов могут быть приняты только по утвержденному органами местного самоуправления проекту планировки территории. Для этого, в свою очередь, необходимо провести публичные слушания, которые на протяжении вот уже трех месяцев запрещены Роспотребнадзором в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Попытка перевести слушания в онлайн-формат пока не получила распространения, - пояснил Сергей Лукин.

Сенатор уверен: необходимо увеличить срок подачи заявок из регионов для того, чтобы не допустить дисбаланса вовлечения земельных участков в жилищное строительство. Сергей Лукин подчеркнул, что это будет способствовать выполнению национального проекта «Жилье и городская среда».

Глава Минстроя был солидарен с высказанным членом Совета Федерации предложением. Он сообщил о решении ведомства продлить сроки заявочной кампании на один месяц и добавил:

- Посмотрим, как будет идти заявочная кампания, мы готовы отреагировать и продлить принятие заявок.

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Также Владимир Якушев проинформировал Совет Федерации о том, что в рамках проекта Постановления, который был внесен Минстроем в Правительство РФ, предусмотрено, что программа «Стимул» должна формироваться не на один год, а на три, чтобы регионы получили возможность строить планы на трехлетку в рамках действующего бюджетного финансирования.

Ольга Вороновская

ИСТОЧНИК KP.RU

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Сенатор Сергей Лукин предложил главе Минстроя продлить заявочную кампанию в программу «Стимул» до сентября
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