В Воронеже в прошлом году полностью расселили девять аварийных домов

Об этом сегодня, 17 июня, рассказал мэр Вадим Кстенин в ходе отчета о работе администрации за прошлый год. По традиции оно состоялось в Воронежской городской Думе.

По словам мэра, в 2019-м в областном центре ввели 1,2 миллиона квадратных метров комфортного современного жилья. Если вспомнить 2018-ый, то это на 10% больше. Для сравнения: за прошлый год всего по области ввели почти 1,9 миллиона квадратных метров жилья.

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Со строительством новых домов неразрывно связана тема ликвидации аварийного жилья и расселения из него людей. Так, за 2019-ый удалось полностью расселить девять многоквартирных домов и еще три дома частично. Таким образом, жилищные условия смогли улучшить 724 человека (326 семей). Еще 30 ранее расселенных аварийных домов в городе снесли. Также Вадим Кстенин сказал, что 59 молодых семей получили свидетельства о праве на социальную выплату на улучшение жилищных условий.

– В прошлом году мы приняли решение о развитии трех застроенных территорий: по улицам Транспортная, Героев Стратосферы и Беговая. В текущем – прорабатывается в качестве приоритетного направления развитие застроенных территорий по улице Защитников Родины и улице Ленинградская, - отметил градоначальник.

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Вместе с развитием территорий, по его словам, в администрации не забывают и о благоустройстве города, его внешней привлекательности. Так, на 13 улицах, четырех площадях и в восьми скверах в прошлом году сделали красивую, современную подсветку. Например, на улице Кирова или на улице Орджоникидзе. Еще в прошлом году в Воронеже посадили около 7,5 тысяч деревьев, 35 тысяч кустарников, шесть гектаров цветников и 47 гектаров газонов.

– Город активно озеленялся. Причем активное участие в работах принимали жители города, в первую очередь – молодежь, – подчеркнул Вадим Кстенин.