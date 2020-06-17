За полгода в теплосети Воронежа инвестор вложил более 450 миллионов рублей

Сегодня, 17 июня Вадим Кстенин выступил в городской Думе с ежегодным отчетом о деятельности администрации за прошлый год. Первым делом он сосредоточился на основных экономических показателях, характеризующих работу муниципальной власти. По его словам, в 2019-м в доходную часть бюджета города поступило более 24 миллиардов рублей. При этом собственные доходы Воронежа превысили плановую величину на 450 миллионов и составили 9,5 миллиардов.

А затем он рассказал, что такую же сумму – 450 миллионов - концессионер вложил в теплосетевое хозяйство города. Напомним, 1 марта прошлого года компания «Квадра» приняла в концессию (долгосрочную аренду) имущество муниципального казенного предприятия «Воронежтеплосеть». На 15 лет она получила в пользование далеко не новые 141 котельную, 80 центральных тепловых пунктов (ЦТП) и 546 км теплосетей, средний износ которых на тот момент составлял около 80%. В течение срока аренды концессионер обязан вложить в переданное ему имущество 3,65 миллиардов рублей.

.

Кроме того, в городе в прошлом году было подписано соглашение о «малой концессии» в отношении муниципальных объектов водоснабжения и водоотведения, передан в концессию парк «Дельфин», в реконструкцию которого инвестор должен вложить не менее 140 миллионов рублей. Также с помощью такого механизма мэрия планирует восстановить подземные пешеходные переходы. Один переход – у Цирка – уже отремонтировали в прошлом году в рамках концессионного соглашения.

Вместе с этим мэрия предоставила воронежской компании, мультфильмы которой смотрят дети по всему миру, «Визарт Анимэйшн» земельный участок для строительства центра «Дом Анимации Воронежской области». По планам он появится в 2021 году напротив Центрального рынка, на улице Куколкина, 3.

В целом, подводя итог по данному блоку, мэр рассказал, что объем инвестиций в экономику Воронежа в прошлом году составил 109,5 миллиардов рублей (рост 7,7 % к 2018-му).

Помимо этого, на 6% процентов в областном центре увеличилось промышленное производство, на 1,8% - оборот розничной торговли. Уровень безработицы составил 0,8%, что чуть меньше, чем в среднем по области (0,9%), а среднемесячная зарплата выросла на 7,5% (по области на 8%).

– Поработали в прошедшем году и над улучшением имиджа города. Открыли вэлкам-центр, где туристы и жители города смогут получить бесплатную информацию об объектах культуры, истории, достопримечательностях. В целом экономика Воронежа в прошлом году чувствовала себя относительно благополучно. Мы приложим максимум усилий для ее стабилизации и выравнивания ситуации, вызванной коронавирусом, – резюмировал градоначальник.