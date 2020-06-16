Воронежцы за пять дней собрали полмиллиона для спасения котокафе

С миру по нитке. Эту кажущуюся банальной истину в очередной раз доказали воронежцы, откликнувшиеся на призыв о помощи единственного в городе котокафе Mr. Moore.

Напомним, 5 июня владельцы заведения опубликовали в соцсети крик отчаяния и призыв о помощи в спасении кафе и его 70 питомцев-мурлык. Часть из них живет в арендуемом помещении, другие – находятся на передержке. Из-за эпидемии коронавируса больше двух месяцев Mr. Moore был закрыт и не мог самостоятельно зарабатывать на свое существование.

- Заложниками этой ужасной ситуации стали семьдесят котиков и кошек, которые находятся на нашем попечении в котокафе и на передержках. Для них может не остаться места для встречи с семьей и средств на проживание и содержание. Если мы не оплатим аренду и корм, мы будем вынуждены покинуть это помещение, идти нам некуда! - сообщают в кафе.

Ежемесячная арендная плата даже с учетом предоставленной владельцем помещения скидки – 50 тысяч рублей – была для кафе неподъемной. Оставалось надеяться только на поддержку со стороны.

Уже на следующий после призыва о помощи день на карту для сбора средств посыпались деньги: от 45 рублей до 3000. Отчеты об этих перечислениях с указанием жертвователей администраторы группы котокафе в ВК публиковали в виде длинных списков. И уже 10 июня сообщили, что необходимая сумма собрана. Причем не только на оплату аренды и корм животным, но и на лечение больных котов и кошек. Собранная сумма составила почти полмиллиона рублей – 491 тысячу.