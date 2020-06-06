2020-06-06T09:16:01+03:00
Общество

На душе скребут кошки: единственное котокафе Воронежа оказалось на грани выживания из-за коронавируса

По словам владельцев, им нечем платить аренду и нечем кормить 70 питомцев
Олег ИВАНОВ
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Владельцам заведения сделали скидку на аренду помещения почти в 50%, но и сумма по 50 тысяч за месяц оказалась для них неподъемнойВладельцам заведения сделали скидку на аренду помещения почти в 50%, но и сумма по 50 тысяч за месяц оказалась для них неподъемнойФото: Олег ЗОЛОТО
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Владельцы единственного в Воронеже котокафе Mr. Moore были вынуждены обратиться за поддержкой к своим клиентам. Около двух с половиной месяцев необычное заведение закрыто, как впрочем и другие подобные места, и даже частично не может зарабатывать.

- Заложниками этой ужасной ситуации стали семьдесят котиков и кошек, которые находятся на нашем попечении в котокафе и на передержках. Для них может не остаться места для встречи с семьей и средств на проживание и содержание. Если мы не оплатим аренду и корм , мы будем вынуждены покинуть это помещение, идти нам некуда! - сообщают в кафе.

Котокафе - это проект особенного формата. Место для отдыха и одновременно общения с ранее бездомными котами и кошками. Посетители могут как просто провести время с животными, так и взять питомца в свою семью.

Владельцам заведения сделали скидку на аренду помещения почти в 50%, но и сумма по 50 тысяч за месяц оказалась для них неподъемной. К середине июня, если всех откроют, они будут должны уже 150 тысяч. Обращение владельцев заведения можно прочесть здесь.

Ранее популярная сеть пабов «Гвозди» не выдержала пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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