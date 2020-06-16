2020-06-16T13:47:10+03:00
Общество

«РВК-Воронеж» запускает обновленный «личный кабинет»

«Росводоканал» завершил разработку нового личного кабинета для абонентов из числа физических лиц, находящихся на прямых расчетах с «РВК-Воронеж»
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В обновленном сервисе сохранены наиболее важные функции прежней версии, где потребитель может видеть показатели своего лицевого счета, даты оплат, переданные данные счетчиков, а также получать квитанцию по электронной почте.

Используя вкладку «документы», пользователь имеет возможность обмена документами - в личном кабинете оставлена популярная у воронежцев опция прикрепления сканов паспорта прибора учёта со сроком поверки. С помощью раздела «заявки» можно вызвать специалиста для поверки или замены прибора учета.

«В усовершенствованном варианте сервиса мы учли самые распространенные пожелания наших потребителей: возможность оплаты на сайте, распечатки квитанций, передачи показаний, а так же вызов контролера на дом. Теперь воронежцам будет гораздо проще зарегистрироваться и пользоваться личным кабинетом» - рассказала начальник отдела по работе с населением «РВК-Воронеж» Ольга Баркина.

Для начала работы нужно перейти по ссылке https://web.voronezh-rvk.ru:8344/RVKPrivateRoom. Пользователи, у которых уже были зарегистрированы личные кабинеты, в ближайшие несколько дней будут автоматически переведены на новую платформу и усовершенствованные сервисы станут для них доступными в полном объеме.

Тем абонентам водоканала, кто еще не имеет личного кабинета в «РВК-Воронеж», самое время его завести и оплатить в два клика июньские платежки. Дистанционные способы оплаты, которые открываются для пользователей в персональном сервисе сегодня являются востребованными у горожан.

Кроме личного кабинета, находящиеся на прямых расчётах с водоканалом физические лица, могут воспользоваться «кнопкой» перехода в Сбербанк-онлайн на официальном сайте «РВК-Воронеж» https://voronezh-rvk.ru/. Для жителей города также открыты опции платежных сервисов www.vp.ru «Все платежи» и www.a-3.ru. В разделах этих систем необходимо выбрать «регион» и «услугу». Напомним, что оплатить услуги водоканала можно до 23 июня включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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