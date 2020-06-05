2020-06-05T12:26:20+03:00
Общество

В канун Дня эколога сотрудники Нововоронежской АЭС организовали экопрогулку по городскому парку

5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды или День эколога.Он отмечается с 1973 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН
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Цель праздника – донести важность сохранения природы до каждого человека, живущего на Земле.

В центре Нововоронежа – города-спутника Нововоронежской АЭС – расположен парк, который является природной дубовой рощей. В канун Дня эколога сотрудники Нововоронежской АЭС – помощник директора Инна Кудряшова и ведущий инженер-химик Татьяна Кащенко – организовали видео-экопрогулку по парку, задача которой – еще раз рассказать об истории и самобытности любимого места горожан .

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«В 1957 году сюда прибыли первостроители и стали разбивать палатки. Потом для удобства проживания решили поставить вагончики-бытовки. Нововоронежская АЭС была объявлена ударной комсомольской стройкой, и молодёжь, которая приезжала сюда на возведение первых объектов Нововоронежской АЭС (тогда ГРЭС), сразу же обратила внимание на дубовую рощу.Вокруг сплошной песок, и вдруг - такой оазис, подаренный природой. Люди ещё тогда поняли: этот уникальный природный объект нужно обязательно сохранить в первозданном виде для будущих поколений. Мы с коллегами решили снять видеоролик, чтобы рассказать горожанам о его истории», - говоритИнна Кудряшова.

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Нововоронежский городской парк - сложившаяся и динамически развивающаяся экосистема. Все пять царств живой природы образуют удивительное сообщество парка, который так и хочется назвать лесом. Здесь представлены различные виды деревьев, кустарников, травянистых растений, мхов и лишайников, грибов, насекомых, зверей и птиц.

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«Вопросы охраны окружающей среды и надлежащего исполнения требований природоохранного законодательства РФв приоритете у Нововоронежской АЭС. На предприятии функционирует система экологического менеджмента, в штате работает отдел охраны окружающей среды. Ежегодно мы проводим природоохранные мероприятие: зарыбление водных объектов, экологические субботники, высадку деревьев и кустарников. Затраты Нововоронежской АЭС на охрану окружающей среды в 2019 году составили 23 млн922 тыс. рублей.За 55 лет эксплуатации не было оказано негативного влияния на окружающую среду», - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Хочется, чтобы этот удивительный уголок Нововоронежа был сохранен для будущих поколений, для активных «живых» квестов.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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