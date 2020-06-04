На Нововоронежской АЭС подведены итоги конкурса на лучшее рабочее место по системе 5С
Производственной системы «Росатом». Система 5С - инструмент бережливого производства, позволяющий правильно организоватьрабочее пространство и максимально исключить потери рабочего времени. В этом году на участие в конкурсе были поданы заявки от 14 структурных подразделений НВАЭС. Лучшихопределяли в личном первенстве и в коллективном соревновании.
«Очень приятно, что с каждым годом на конкурс заявляютсявсё больше работников нашей станции. Все участники знают, что их могут проверить в любой момент, поэтому стараются поддерживать свои рабочие места в идеальном состоянии. Все, кто принимает участие, согласны, что такой подход очень помогает им в производственной деятельности»¸- рассказаланачальник отдела развития ПСР НВАЭС Ирина Колягина.
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По итогам конкурса победителями и призерами стали:
- номинация «Лучшее рабочее место (офис)»:
3 место - Дмитрий Климов - ведущий экономист по трудуотдела организации и оплаты труда;
2 место - Алексей Пахомов - специалист 1 категорииУправления закупок;
1 место - Максим Гриднев – начальник учебно-методического отдела Учебно-тренировочного пункта;
- номинация «Лучшее рабочее место (производство)»: 3 место - Сергей Макаров - инженер по эксплуатации ХТРО-10000 цеха по обращению с радиоактивными отходами;
2 место - рабочее место начальника смены цехавентиляции энергоблока №6;
1 место - рабочее место начальника смены электрического цеха энергоблока №5;
- номинация «Лучший кабинет/участок (офис)»: 3 место - кабинет сотрудников отдела ядерной безопасности и надежности;
2 место- кабинет сотрудников отдела развития персонала;
1 место - кабинет сотрудников службы безопасности;
- номинация «Лучший кабинет/участок (производство)»: 3 место - инструментальная мастерская цеха централизованного ремонта;
2 место - механическая мастерская цеха централизованного ремонта;
1 место- лаборатория химического цеха.
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Победители и призеры получили почетные грамоты и корпоративные подарки.
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.
Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС
ИСТОЧНИК KP.RU