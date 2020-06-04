2020-06-04T14:00:02+03:00
Общество

На Нововоронежской АЭС подведены итоги конкурса на лучшее рабочее место по системе 5С

Конкурс на лучшеерабочее место на Нововоронежской АЭС проводится третий год подряд. Его задача выявить лидеров,внедряющихна рабочих местахсистему «5С»
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Производственной системы «Росатом». Система 5С - инструмент бережливого производства, позволяющий правильно организоватьрабочее пространство и максимально исключить потери рабочего времени. В этом году на участие в конкурсе были поданы заявки от 14 структурных подразделений НВАЭС. Лучшихопределяли в личном первенстве и в коллективном соревновании.

«Очень приятно, что с каждым годом на конкурс заявляютсявсё больше работников нашей станции. Все участники знают, что их могут проверить в любой момент, поэтому стараются поддерживать свои рабочие места в идеальном состоянии. Все, кто принимает участие, согласны, что такой подход очень помогает им в производственной деятельности»¸- рассказаланачальник отдела развития ПСР НВАЭС Ирина Колягина.

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По итогам конкурса победителями и призерами стали:

- номинация «Лучшее рабочее место (офис)»:

3 место - Дмитрий Климов - ведущий экономист по трудуотдела организации и оплаты труда;

2 место - Алексей Пахомов - специалист 1 категорииУправления закупок;

1 место - Максим Гриднев – начальник учебно-методического отдела Учебно-тренировочного пункта;

- номинация «Лучшее рабочее место (производство)»: 3 место - Сергей Макаров - инженер по эксплуатации ХТРО-10000 цеха по обращению с радиоактивными отходами;

2 место - рабочее место начальника смены цехавентиляции энергоблока №6;

1 место - рабочее место начальника смены электрического цеха энергоблока №5;

- номинация «Лучший кабинет/участок (офис)»: 3 место - кабинет сотрудников отдела ядерной безопасности и надежности;

2 место- кабинет сотрудников отдела развития персонала;

1 место - кабинет сотрудников службы безопасности;

- номинация «Лучший кабинет/участок (производство)»: 3 место - инструментальная мастерская цеха централизованного ремонта;

2 место - механическая мастерская цеха централизованного ремонта;

1 место- лаборатория химического цеха.

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Победители и призеры получили почетные грамоты и корпоративные подарки.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

ИСТОЧНИК KP.RU

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