В Воронеже и области запустили интеллектуальную мобильную сеть

МТС увеличила на треть количество 4G-базовых станций в Воронеже и 75 населенных пунктах области, а также первой в регионе внедрила интеллектуальную технологию с поддержкой самоорганизующихся сетей SON (Self-optimized networks), которая автоматически переключает пользователей из самых напряженных участков на соседние более свободные.

Как сообщили в МТС, при размещении новых базовых станций в качестве приоритетов были выбраны городские локации и населенные пункты, где зафиксировано наиболее интенсивное пользование 4G-интернетом. Максимальное количество базовых станций было введено в областной столице и агломерациях.

Так, на треть увеличилась емкость сети в центре Воронежа (площадь Ленина, гостиница «Брно», Центральный рынок), в Коминтерновском (жилые кварталы в районе пер. Здоровья и по ул. 45-й стрелковой дивизии, микрорайон Подгорное), Советском (микрорайоны Малышево и Тепличный) и Железнодорожном районах. В Новой Усмани увеличение скорости мобильного интернета ощутили жители частного сектора в районе ост. «Пчелка» и ЖК «Зеленый квартал», «Зазеркалье», а также в селах Нечаевка, Александровка, поселке Шуберское и СНТ «Луч». Высокое качество связи и шустрый 4G доступны в Рамонском районе: в ЖК «Рождественский» в с. Ямное, д. Новоподклетное, коттеджных поселках «Раздолье» и «Развитие».

Новые базовые станции появились в крупнейших населенных пунктах Воронежской области – Воронеже, Борисоглебске, Лисках, Россоши, Семилуках, а также в 75 малых населённых пунктах в 20 районах области - Семилукском, Рамонском, Новоусманском, Хохольском, Лискинском, Подгоренском, Павловском, Кантемировском, Россошанском, Бутурлиновском, Грибановском, Бобровском, Эртильском, Новохоперском и др.

В МТС отмечают, что рост интернет-скоростей был достигнут не только при помощи наращивания количества базовых станций, но и за счет внедрения интеллектуальной технологии с поддержкой самоорганизующихся сетей SON (Self-optimized networks).