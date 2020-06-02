Департамент здравоохранения Воронежской области: «Фото выброшенных в контейнер пробирок - фейк»

Департамент здравоохранения Воронежской области оперативно провел внутреннее расследование по сообщению воронежцев об обнаруженных в контейнере с бытовым мусором медицинских отходах. Напомним, речь идет о пакете с использованными для забора крови пробирками. Фото с контейнерной площадки, расположенной на улице Карпинского, очевидцы разместили в соцсети.

На запрос «Комсомолки» в департаменте ответили следующее:

- Подтвердить достоверность данных фотографий невозможно. Так же, как невозможно установить место и дату фотосъемки. Проверка опубликованной информации установила, что она является фейковой.

фото ДЗВО

Рядом с данным адресом располагаются две государственные медицинские организации - женская консультация БУЗ ВО «ВГП №3» и БУЗ ВО «ВРД №3». Пробирки, изображенные на фотографиях, не относятся ни к одному из данных медучреждений. Система штрихкодирования не используется ни в поликлинике №3, ни в роддоме №3.

Екатерина Кириллова, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике департамента здравоохранения, заведующая отделом лабораторной диагностики АУЗ ВО «ВОККДЦ» авторитетно заверила, что ни в одной государственной медицинской организации области пробирки со штрихкодированием такого типа, как представлено на фото, не используются.

В департаменте предположили, что отходы могут принадлежать частной медицинской организации. В доказательство своих слов чиновники представили фотографию штрих-кодов, используемых в нашем регионе.

Кроме того, по данным ведомства, в женской консультации вообще отсутствует собственное лабораторно-диагностическое отделение. Весь забираемый на исследования материал направляют в централизованную лабораторию этого же учреждения, расположенную в корпусе поликлиники № 11 на ул. Машиностроителей, 13б.

- Отходы класса «Б» поликлиники №3 и роддома №3 утилизируют в специальный контейнер для отходов соответствующего класса, который расположен на площадке роддома, - отметили чиновники. - Медицинские организации не используют бытовые муниципальные контейнеры для данных целей.