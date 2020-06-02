На воронежской трассе «Газель» влетела в грузовик: водитель погиб

2 Июнь 2020 2020-06-02T17:38:42+03:00

Мужчина выехал на встречную полосу, но не смог вовремя вернутся обратно

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2 июня примерно в 15.15 в Панинском районе «Газель» вылетела на встречную полосу и по касательной столкнулась с грузовым автомобилем. ДТП случилось на 296 км автодороги «Курск-Саратов». 45-летний водитель фуры, житель Грибановского района, не мог уйти от столкновения.

В результате «Газель» съехала на обочину и перевернулась. 54-летний житель Новоусманского района, сидевший за рулем, в результате ДТП от полученных травм скончался до приезда скорой помощи. Водитель грузовика с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение.

По данному факту полицейскими проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU