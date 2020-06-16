Сергей Лукин и Анатолий Никифоров удостоены звания «Почетный гражданин Воронежской области»

Высокой чести удостоились сенатор от Воронежской областной Думы V созыва Сергей Лукин и член Бюро Совета Воронежской областной общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Анатолий Никифоров. Соответствующий указ губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал 8 июня 2020 года, на портале регионального правительства документ опубликован 15 июня.

Согласно Закону «О наградах Воронежской области», звание почетного гражданина является высшим признанием заслуг перед регионом. Оно было присвоено Сергею Лукину и Анатолию Никифорову за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в социально-экономическое развитие Воронежской области и в связи с празднованием Дня образования Воронежской области.

Сергей Лукин внес значительный персональный вклад в реализацию жилищной программы Воронежской области. Под патронажем и при непосредственном участии Сергея Лукина построен целый ряд знаковых для Воронежской области социальных и инфраструктурных объектов, в их числе – Перинатальный центр, Зелёный театр, ВПС-4 и другие.

Будучи кандидатом технических наук, Сергей Лукин внес вклад во внедрение в производство современных строительных материалов. В 2013 году за разработку и применение ограждающих конструкций энергоэффективных зданий нового поколения он был награжден премией Правительства РФ в области науки и техники.

По инициативе Сергея Лукина и благодаря его стратегическому видению были созданы крупные современные предприятия промышленности строительных материалов – завод «Лиски-Газосиликат», специализирующийся на выпуске газосиликатных блоков, и предприятие индустриального домостроения «СовТехДом».

Заслуги Сергея Лукина в развитие строительной отрасли были отмечены присвоением званий «Заслуженный строитель Российской Федерации» и «Почетный строитель России». В 2017 году Сергей Лукин стал почетным профессором ВГТУ.

Начиная с 2001 года, Сергей Лукин неоднократно избирался депутатом регионального парламента, возглавлял постоянную комиссию по строительному комплексу и коммунальному хозяйству.

С 2013 года Сергей Лукин является членом Совета Федерации Федерального собрания РФ от Воронежской областной Думы. Сергей Лукин проводит большую общественную работу, является членом Гражданского собрания «Лидер», членом Попечительского совета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Попечительского совета АУК ВО «Дворцовый комплекс Ольденбургских», оказывает поддержку значимым культурным событиям в Воронежской области.

По инициативе и благодаря личному вкладу Сергея Лукина в Воронеже был построен храм в честь Иконы Божией Матери «Всецарица», что было отмечено вручением одной из высших наград Русской православной церкви – Ордена святого благоверного князя Даниила Московского, а также Медали святителя Митрофана Воронежского I степени.

Заслуги Сергея Лукина перед регионом в 2018 году были отмечены Почетным знаком Воеводы Семена Сабурова «Служение и долг».

В 2019 году Сергей Лукин был удостоен ордена Дружбы за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Деятельность Сергея Лукина получила широкое общественное признание.

Анатолий Никифоров родился в селе Николаевка Кемеровской области. С отличием окончил юридический факультет Томского государственного университета. Более 40 лет работал в органах госбезопасности. Начал службу оперуполномоченным в УКГБ по Томской области. В 1967 году переведён в Воронеж для дальнейшего прохождения службы. В своих воспоминаниях, опубликованных в разные годы, указывает, что возглавляемое им подразделение успешно пресекало разведывательную деятельность иностранных спецслужб на территории региона. Около двадцати лет был ответственным за работу по линии борьбы с терроризмом и экстремизмом – за эти годы на территории Воронежской области не было допущено ни одного террористического акта.

В 1993 году Анатолий Никифоров вышел в отставку с должности заместителя начальника Управления КГБ по Воронежской области, в звании полковника КГБ. Почетный сотрудник органов госбезопасности, имеет государственные награды. Автор нескольких документально-публицистических книг. Член Союза журналистов России.

Анатолий Никифоров – автор ряда документально-публицистических книг, в числе которых документальные повести «40 лет в КГБ», «Я Вам верю», «Ход Троянским конем», «Молчанием предается Бог», «Товарищ генерал», сборники «Воронежские чекисты рассказывают», «Незримые поединки», а также автор многих статей по истории отечественных спецслужб в центральной и местной прессе.

Полковник КГБ в отставке Анатолий Никифоров – почетный сотрудник органов госбезопасности, Кавалер двух орденов Красной Звезды, ордена Сергия Радонежского II степени, Святого Иннокентия III степени и медалью Святителя Митрофана III степени. Анатолий Никифоров награждён памятными знаками «Благодарность от земли Воронежской», «За заслуги перед Воронежской областью», а также медалью «За труды во благо земли Воронежской». Входит в состав Союза журналистов России и Союза военных писателей «Воинское содружество», является членом Бюро Совета Воронежской областной общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воооруженных Сил и правоохранительных органов.

Вероника Орловская