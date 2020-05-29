Воронежская городская Дума выражает родным и близким соболезнования в связи с безвременной кончиной Алексея Галактионовича Билькова!
Алексей Галактионович родился в городе Сокол Вологодской области, закончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище, служил в Монголии и на Украине, затем в федеральной службе налоговой полиции и органах внутренних дел. Вышел в отставку в звании полковника полиции. В Воронежской городской Думе шесть лет возглавлял отдел закупок управления по организационной работе.
Мы ценили его как коллегу и уважали как товарища, всегда приходившего на помощь не только по работе, но и в любой сложной жизненной ситуации. Он был настоящим мужчиной, готовым всегда подставить свое плечо, поддержать, даже просто подбодрить, когда что-то не ладилось.
Мы искренне любили и любим его.
От нас ушел хороший настоящий человек. Помним, скорбим.
Председатель Воронежской городской Думы В.Ф. Ходырев, депутаты, сотрудники аппарата.
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