Воронежская городская Дума выражает родным и близким соболезнования в связи с безвременной кончиной Алексея Галактионовича Билькова!

Алексей Галактионович родился в городе Сокол Вологодской области, закончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище, служил в Монголии и на Украине, затем в федеральной службе налоговой полиции и органах внутренних дел. Вышел в отставку в звании полковника полиции. В Воронежской городской Думе шесть лет возглавлял отдел закупок управления по организационной работе.

Мы ценили его как коллегу и уважали как товарища, всегда приходившего на помощь не только по работе, но и в любой сложной жизненной ситуации. Он был настоящим мужчиной, готовым всегда подставить свое плечо, поддержать, даже просто подбодрить, когда что-то не ладилось.

Мы искренне любили и любим его.

От нас ушел хороший настоящий человек. Помним, скорбим.

Председатель Воронежской городской Думы В.Ф. Ходырев, депутаты, сотрудники аппарата.