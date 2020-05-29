2020-05-29T13:26:17+03:00
Общество

Воронежская городская Дума выражает родным и близким соболезнования в связи с безвременной кончиной Алексея Галактионовича Билькова!

От нас ушел высококлассный профессионал, отличный семьянин, верный друг, подлинный патриот, глубоко порядочный, внимательный, честный и интеллигентный человек
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Алексей Галактионович родился в городе Сокол Вологодской области, закончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище, служил в Монголии и на Украине, затем в федеральной службе налоговой полиции и органах внутренних дел. Вышел в отставку в звании полковника полиции. В Воронежской городской Думе шесть лет возглавлял отдел закупок управления по организационной работе.

Мы ценили его как коллегу и уважали как товарища, всегда приходившего на помощь не только по работе, но и в любой сложной жизненной ситуации. Он был настоящим мужчиной, готовым всегда подставить свое плечо, поддержать, даже просто подбодрить, когда что-то не ладилось.

Мы искренне любили и любим его.

От нас ушел хороший настоящий человек. Помним, скорбим.

Председатель Воронежской городской Думы В.Ф. Ходырев, депутаты, сотрудники аппарата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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