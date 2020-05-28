2020-05-28T17:16:45+03:00
Общество

Tele2 запустила в приложении «Мой Tele2» саморегистрацию SIM-карт

Компания добавила новую функцию в приложение «Мой Tele2»
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Теперь абоненты могут самостоятельно зарегистрировать первую или еще одну SIM-карту без посещения салона связи. Новым клиентам потребуется сделать селфи и сфотографировать паспорт, а действующим – пройти упрощенную процедуру активации.

В приложении «Мой Tele2» появилась возможность самостоятельной регистрации новой SIM-карты и упрощенная процедура активации второй и последующих для абонентов оператора. Клиент может выбрать номер и заказать его в интернет-магазине (для новых клиентов) с бесконтактной доставкой на дом, самостоятельно без помощи продавца бесплатно взять SIM-карту в салонах Tele2 или приобрести в магазине у дома.

Для регистрации своего первого номера абоненту необходимо скачать приложение «Мой Tele2» в GooglePlay или AppStore. Следует запустить его на смартфоне и выбрать пункт «Стать абонентом Tele2», далее – «Активировать SIM-карту» и кнопку «Заключить новый договор». Подсказки интерфейса помогут абоненту пройти регистрацию: отсканировать штрихкод SIM-карты, сделать селфи, правильно сфотографировать паспорт.

Если клиент уже является абонентом оператора, ему необходимо зайти в приложение «Мой Tele2», пролистать до конца карточки всех SIM (если привязаны несколько номеров) и нажать «+» на карточке с надписью «Дополнительный номер». В открывшемся меню следует выбрать пункт «Новая SIM-карта», далее – «Активировать SIM-карту» и кнопку «Оформить на действующий договор». Инструкции на экране помогут быстро оформить новый номер.

Сергей Колесняк, директор по развитию цифрового канала Tele2:

«Tele2 поддерживает людей, которые соблюдают режим самоизоляции. Даже после того как ограничения будут сняты, какое-то время будет безопаснее соблюдать меры предосторожности и минимизировать контакты с другими людьми. Мы постоянно развиваем приложение «Мой Tele2», добавляем новые функции, которые будут актуальны в текущей ситуации. Для нас важно дать абонентам и потенциальным клиентам удобные для них способы подключения и активации SIM-карт. Все больше сервисов становятся дистанционными, это позволяет ускорять некоторые процессы и делать их проще».

Министерство связи России отнесло операторов к непрерывно действующим организациям, которые оказывают критически важные для населения услуги. Поэтому 89% салонов связи и модулей продолжают работу в период карантина и открыты для клиентов. При этом компания выполняет все рекомендации специалистов по защите от коронавируса: продавцам выдают одноразовые медицинские маски и антисептики для рук, в салонах связи нанесены разграничительные линии, которые обеспечивают необходимую социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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