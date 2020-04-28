2020-04-28T21:08:16+03:00
Общество

В Воронеже в два раза снизят единый налог для пострадавших от COVID-19 предпринимателей

Эта мера поддержит бизнес и позволит сохранить рабочие места в условиях эпидемии
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Автор фото Т. ПодъяблонскаяАвтор фото Т. Подъяблонская
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Воронежская Гордума по указанию мэра Вадима Кстенина в рамках реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Воронежской области подготовила проект решения о снижении ставки ЕНВД.

– Субъекты малого и среднего предпринимательства, работающие в отраслях, наиболее пострадавших от ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, находятся в тяжелом положении. Снижение налогового бремени позволит им легче пережить этот период, сохранить свой бизнес и рабочие места, - подчеркнул Вадим Кстенин.

По словам мэра, проект решения Гордумы уже прошел согласование в налоговой службе. Осталось его принять на очередном заседании. Проект предусматривает снижение ставки ЕНВД в два раза, с 15-ти до 7,5 процента.

Ставка в размере 7,5 процента единого налога будет установлена с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года и будет действовать в отношении предпринимателей, занятых в следующих видах деятельности:

– оказание бытовых услуг;

– розничная торговля через объекты без торгового зала и с торговым залом площадью не более 150 квадратных метров;

– оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров;

– оказание услуг общественного питания (работающих без зала для посетителей или с залом площадью не более 150 квадратных метров);

– гостиницы.

Это решение потребует внесения изменений и в бюджет города, так как повлечет за собой выпадающие доходы в сумме более 46 млн рублей только за один квартал.

В мэрии заверили, что готовы к увеличению выпадающих доходов в случае дальнейшего продления мер поддержки или расширения правительством перечня наиболее пострадавших отраслей. В случае необходимости администрация Воронежа готова воспользоваться кредитными линиями для выполнения всех первоочередных расходных обязательств казны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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