2020-04-17T21:46:52+03:00
Коронавирус Covid-19

У воронежского водителя маршрутки обнаружили коронавирус

Прямо во время работы он почувствовал себя плохо и отпросился домой
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Автобус, на котором работал мужчина, уже обработалиАвтобус, на котором работал мужчина, уже обработалиФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

12 апреля водитель маршрутного автобуса №52 вышел на работу: 30-летний мужчина работал до второй половины дня, но потом почувствовал себя плохо, отправился домой и вызвал скорую. Позже он сдал тест на коронавирус - результат оказался положительным. Сейчас мужчина лечится вместе с супругой. Известно, что за пределы страны они не выезжали.

Перед выездом водители маршртуных автобусов в Воронеже должны проходить медосмотр. Утром минувшего воскресенья никаких симптомов ОРВИ у мужчины не было. Однако прямо во время работы постепенно пропало обоняние и поднялась температура.

15 апреля пришел первый предварительный результат на COVID-19 - уже тогда опасения подтвердились. 17 апреля анализ на коронавирус подтвердился.

- Мы с женой находимся в больнице, состояние хорошее. Слава Богу, что 3 недели не виделись с родителями, потому что они - в зоне особого риска. Мы выходим на линию не из прихоти, это наша обязанность - чтобы перевозить тех, кто должен продолжать работу: врачей, полицию, - говорит водитель.

У других водителей «Воронежпассажиртранса» первые 4 теста, к счастью, дали отрицательные результаты.

- Речь идет о смене, которая выпускала его на линию. Предприятие сможет штатно работать, соблюдая все рекомендации Роспотребнадзора и обеспечивая перевозку горожан. Нужно дождаться тестов второй смены и двух других водителей, работавших на том же автобусе. Предприятие прорабатывает возможность в самые сжатые сроки провести тестирование всего персонала, который мог находиться хоть в каком-то контакте с заболевшим, – подчеркнул мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Сам автобус уже дезинфицировали, как и помещения в административном здании. На предприятии ужесточен пропускной режим, усилили обработка подвижного состава, закрыли столовую и скорректировали графики работы.

Напомним, до этого в Воронеже женщина прорвалась в палату к больному коронавирусом отцу, а потом сбежала на маршрутке. Если речь пойдет о массовом заражении, то ей грозит уголовное дело

В Воронеже у водителя маршрутки обнаружили коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Помогаю врачам, чтобы потом было кому помочь мне": владельцы 3D-принтеров печатают защиту для медиков, борющихся с коронавирусом
Мейкеры печатают для врачей, которые к ним обращаются, детали средств индивидуальной защиты - все за свой счет, помогая бороться с коронавирусом
Новости 24
В Воронеже до мая завершится реконструкция площади Победы
Число изолированных с подозрением на коронавирус воронежцев увеличилось на 17 апреля до 184
Воронежец со связями в оптовой торговле оказался простым мошенником
Таксиста из Воронежской области будут судить за фейк о коронавирусе
Из-за коронавируса движение по мосту на 9 Января, вероятно, не откроют в июне
Из-за похолодания, воронежские садоводы могут остаться без урожая абрикосов, слив и вишни
В Воронежской области храмы на Пасху не закроют, но ходить туда не рекомендуют
Под Воронежем 70-летний автомобилист застрял с заглохшим автомобилем
Воронежские интернаты для инвалидов и пожилых переходят на полную изоляцию из-за коронавируса
Очередной «банкир» обманул воронежца на 48 тысяч рублей
В Воронежской области возбудили 15 уголовных дел по хищению материнского капитала
Работающим воронежцам старше 65 лет продлят «больничные» до конца режима самоизоляции
В Воронежской области уже провели около 16 тысяч исследований на коронавирус
Где в Березовой Роще появится новая пешеходная дорожка
В Воронежской области госслужащие смогут штрафовать за нарушения особого режима
В этом году из-за коронавируса воронежские памятники моют одни коммунальщики
В Воронеже пропал попугай, называющий себе Гришей
На время самоизоляции для воронежских автомобилистов упростили оформление ОСАГО
В Воронеже в военном госпитале людям давали зарплату ниже прожиточного минимума
Место под новый терминал воронежского аэропорта расчистят москвичи
За время пандемии коронавируса только 28 воронежцев пожаловались на махинации работодателей
Пострадавшие из-за коронавируса воронежские бизнесмены могут снизить задолженность по кредиту
Перенос Парада Победы 2020: больше тысячи курсантов военной академии вернутся в Воронеж
В Воронежской области разыскивают водителя, сбившего двух пешеходов
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 2,7 раза по итогам 1 квартала
В Воронеже рецидивист с приятелем среди бела дня ограбили мужчину
В Коминтерновском районе Воронежа отремонтируют 12 дорог
В центре Воронежа из-за коронавируса закрыли парикмахерскую
В Воронежской области выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом на 17 апреля: среди них 10-месячный мальчик