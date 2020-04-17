У воронежского водителя маршрутки обнаружили коронавирус

12 апреля водитель маршрутного автобуса №52 вышел на работу: 30-летний мужчина работал до второй половины дня, но потом почувствовал себя плохо, отправился домой и вызвал скорую. Позже он сдал тест на коронавирус - результат оказался положительным. Сейчас мужчина лечится вместе с супругой. Известно, что за пределы страны они не выезжали.

Перед выездом водители маршртуных автобусов в Воронеже должны проходить медосмотр. Утром минувшего воскресенья никаких симптомов ОРВИ у мужчины не было. Однако прямо во время работы постепенно пропало обоняние и поднялась температура.

15 апреля пришел первый предварительный результат на COVID-19 - уже тогда опасения подтвердились. 17 апреля анализ на коронавирус подтвердился.

- Мы с женой находимся в больнице, состояние хорошее. Слава Богу, что 3 недели не виделись с родителями, потому что они - в зоне особого риска. Мы выходим на линию не из прихоти, это наша обязанность - чтобы перевозить тех, кто должен продолжать работу: врачей, полицию, - говорит водитель.

У других водителей «Воронежпассажиртранса» первые 4 теста, к счастью, дали отрицательные результаты.

- Речь идет о смене, которая выпускала его на линию. Предприятие сможет штатно работать, соблюдая все рекомендации Роспотребнадзора и обеспечивая перевозку горожан. Нужно дождаться тестов второй смены и двух других водителей, работавших на том же автобусе. Предприятие прорабатывает возможность в самые сжатые сроки провести тестирование всего персонала, который мог находиться хоть в каком-то контакте с заболевшим, – подчеркнул мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Сам автобус уже дезинфицировали, как и помещения в административном здании. На предприятии ужесточен пропускной режим, усилили обработка подвижного состава, закрыли столовую и скорректировали графики работы.

Напомним, до этого в Воронеже женщина прорвалась в палату к больному коронавирусом отцу, а потом сбежала на маршрутке. Если речь пойдет о массовом заражении, то ей грозит уголовное дело