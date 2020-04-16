2020-04-16T20:45:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Перенос акции «Бессмертный полк» 2020 в Воронеже: какого числа пройдёт и почему переносят

«Бессмертный полк» в этом году пройдет позже из-за пандемии коронавируса
Юлия ДИДЕНКО
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Бессмертный полк в Воронеже в 2019 году.Бессмертный полк в Воронеже в 2019 году.Фото: Максим ГОРОХОВ
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Пандемия коронавирусной инфекции Covid-19 захватила весь мир. Массово отменяются все мероприятия, но решение по празднованию 75-й годовщины Дня Победы до последнего не принималось. Теперь же Владимир Путин на заседании Совета безопасности, которое состоялось в четверг, 16 апреля, заявил о переносе праздника на неопределенный срок. 9 мая не состоится также традиционная акция «Бессмертный полк».

Президент обратился к тем, кто каждый год выходил на акцию.

- Разделяю ваши чувства, потому что выхожу в одном строю вместе с вами, - сказал он. - Понимаю, что для нас именно 9 мая - День Победы. Эту дату невозможно перенести, мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут чествовать своим героев. Уверен, что День Победы станет в этом году объединяющим для нашего народа.

В Воронеже решение по Параду Победы, а также по акции «Бессмертный полк» пока не принято. С датами предстоит определиться местным властям.

Напомним, в 2019 году к акции присоединилось 57 тысяч воронежцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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