Бизнес-юрист: «После окончания пандемии, мы столкнемся с бумом банкротств и трудовых споров»

Мы уже писали о том, что думают бизнесмены по поводу поддержки президентом малого и среднего предпринимательства и насколько такие меры помогут бизнесу в Воронеже продержаться. Теперь корреспондент «КП-Воронеж» поговорил с юристом по сопровождению бизнеса Артемом Кораблиным и выяснил, считается ли коронавирус форс-мажором, а также как предпринимателям не разориться на «отпускных».

Есть ли уже какая-либо юридическая практика по вопросу коронавируса и бизнеса?

- Для судов в этот период может быть как минимум две причины. Первая – неисполнение обязательств, форс-мажор, а вторая – выполнение работодателем рекомендаций по нерабочей неделе. Пока в Воронежской области решений по таким спорам с учетом пандемии не было. Однако, бизнес пытается ссылаться на коронавирус как на форс-мажор. Зато в Амурской области 24 марта Арбитражный суд вынес решение по корпоративному конфликту между учредителями одной организации, сославшись на коронавирус. Речь шла о созыве общества участников. Так как 90% из них – китайцы, часть которых находилась на лечении в Корее, а часть – просто не могла попасть в Россию из-за закрытия границы, собрать созыв не представлялось возможным. Первая ласточка полетела. В моей личной практике также есть клиент на абонентском обслуживании, который пострадал от коронавируса. Компания заключила контракт на поставку оборудования с одной российской компанией-заказчиком, однако производитель находится в Китае. Ситуация была еще в январе. Так как в этот период предприятия у них не работали, а новогодние каникулы продлевали в Китае 2 раза, мы рисковали сроками поставки. Я тогда обратился в Торгово-промышленную палату Воронежской области, где мне пояснили, что их форс-мажор у нас не свидетельствуется. Нужно было получать документ в той стране, где действует форс-мажор. Но нам повезло, в сроки мы все-таки уложились. Однако, из-за курсовой разницы все равно все в большом напряжении, валютные контракты сейчас под угрозой.

Будет ли коронавирус считаться форс-мажорной ситуацией для бизнеса, позволит ли такой статус что-то изменить - например, сроки поставок?

- Сейчас практика форс-мажорных обстоятельств из-за коронавируса только начинает формироваться. В принципе, условие любого договора часто включает раздел чрезвычайных ситуаций, в которые теперь будет входить и Covid-19, как одна из разновидностей эпидемии. С того момента, как ВОЗ объявила вирус пандемией, начинается их действие. Но учитываться они будут только если контракты были заключены до начала эпидемии. В новых договорах предприниматели уже должны иметь в виду ситуацию в мире. Она уже не будет считаться форс-мажором. Кстати, в конце прошлой недели наша торговая палата заявила о том, что на нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля будет выдавать свидетельства о форс-мажорных обстоятельствах бесплатно. До этого они стоили около 13 тысяч рублей, согласно утвержденному палатой регламенту. В свидетельствах речь будет идти не о самой пандемии, а о тех карантинных мерах, которые принимаются в связи с ней и мешают нормальному функционированию предприятий. Министерство финансов и ФАС, кстати, уже официально признали коронавирус форс-мажором.

А что с договорами по аренде?

- Что же касается договоров об аренде, то с ними все очень плохо. Если в Москве сейчас предусмотрены некие поддерживающие меры для предпринимателей, то в регионах пока такого нет. В нерабочую неделю офисы, рынки простаивают, но аренду предпринимателям платить все равно приходится. Вопрос – за чей счет платить? Оборотов нет, люди сидят дома. То же касается и зарплаты. Вроде бы действует мораторий на банкротство и взыскание задолженности, но это не спасает от ухода в убыток. В итоге после окончания антивирусных мер, мы, скорее всего, столкнемся с бумом банкротств и трудовых споров.

Увеличилось ли в целом число обращения в связи с пандемией?

- У меня в работе практически ничего не поменялось. Я буквально недавно провел опрос среди своих клиентов, чтобы выяснить, повлияла ли коронавирусная инфекция на их работу. Из них только 10-20% заявили о серьезных проблемах. Среди них есть одно воронежское предприятие, у которого просто зарплата зависит от выручки, а так как поставщик из Китая, обороты упали. Происходят сокращения, так как зарплата уменьшается, а люди не согласны работать в таких условиях. В любом случае нужно оставаться в правовом поле, иначе будут большие проблемы. Но я думаю, что все только начинается и более серьезные последствия карантина проявятся позже.

Будут ли суды воспринимать коронавирус как аргумент в пользу бизнеса в случае срыва государственных или обычных контрактов?

- Суды однозначно будут принимать во внимание этот факт, так как коронавирусная инфекция уже была признана форс-мажором. Кроме того, если мы коснемся не форс-мажора, можно сказать вот еще что. В любом процессе есть вещи, которые нет необходимости доказывать. Например, вступившие в законную силу приговоры, которые имеют значение полностью или в части для другого процесса (так называемая преюдиция). Еще одна категория, это общеизвестные факты. Я полагаю, что в судах будут ссылаться на коронавирусную инфекцию, как на общеизвестную истину, даже если и не в ключе форс-мажора. А в целом, хорошо будет, если предприниматели предъявят к этому еще и свидетельства торгово-промышленной палаты.

Прописывает ли сейчас кто-то в новых контрактах коронавирусные риски?

- Отдельно конкретизировать этот момент нет смысла, так как я уже и сказал ранее, в форс-мажорные обстоятельства как раз входят различные эпидемии. Просто сейчас идет одна из ее разновидностей, да и свидетельствуют не саму эпидемию (это, скорее, констатация некоего биологического факта), а те меры, которые принимаются, ведь при эпидемии работать можно, а при запрете выходить из дома – нет.

Как сотруднику уберечь свое место?

- Сейчас очень многие предприятия временно прекращают свою работу полностью либо частично. В связи с падением оборотов бизнесмены просто вынуждены прибегать к увольнениям, так как нечем платить зарплату – оборотов нет. Сотрудники сейчас находятся на нерабочей неделе в отпусках за счет работодателей, при этом зарплата у них сохраняется в полном объеме. Это очень тяжко для бизнеса, ведь помимо аренды, зарплата – одна из самых больших статей расходов предпринимателей. Согласно трудовому законодательству, в этот период работник может выйти на службу в нерабочее время, требуя при этом двойную оплату. Если сотрудника пытаются уволить, то это должна быть определенная формализованная процедура. Сначала ему присылают уведомление о сокращении штата, либо о переводе на другую должность, ждут его согласия или несогласия и так далее. Если процедуру хоть немного нарушат, то в суде увольнение легко оспаривается, даже если есть основания увольнения.

И самый главный вопрос: как все-таки в текущей ситуации бизнесу не разориться на «отпускных» по сути и оптимизироваться, избежав при этом массового увольнения сотрудников?

- Это сейчас самый сложный вопрос. Вынудить сотрудников перейти на б/с – это понуждение работника к оставлению труда. И оно недопустимо. Уменьшение зарплаты также должно быть согласовано с сотрудником. Если это возможно, работодатель может попросить сотрудника выполнять свою работу на дому, чтобы сохранить доходы на выплату зарплаты. Для этого нужно заключить с ним дополнительное соглашение к трудовому договору. Это самый действенный, с моей точки зрения, выход из ситуации – удаленная работа сотрудника, если она возможна, чтобы не полностью потерять обороты и покрывать хоть какую-то часть затрат. Если это невозможно, то единственный выход – брать кредит для бизнеса. Понуждать работников выходить на работу – нельзя. Да и небезопасно сейчас.

Есть ли еще какие-то варианты оформления сотрудников в период карантина?

- Можно объявить простой. Это закрепленная в Трудовом кодексе процедура, когда приостанавливается деятельность предприятия по всем должностям, либо по каким-то конкретным. Зарплату в этом случае работодателю платить все равно придется, и она будет составлять не меньше 2/3 от оклада, кроме того, взносы тоже нужно уплачивать. Есть еще вариант. Можно перевести работников на неполный рабочий день, либо на неполную рабочую неделю. Для этого нужно заключить с сотрудниками дополнительное соглашение, однако если карантинные меры будут ужесточаться (в чем я не сомневаюсь), то последние два варианта , увы, не помощники.