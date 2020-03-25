«Так тяжело не было никогда»: воронежские бизнесмены высказались о коронавирусе и обращении Владимира Путина

Президент Владимир Путин 25 марта выступил с обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом. Часть выступления была посвящена малому и среднему предпринимательству. В частности, компаниям могут предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие 6 месяцев. Были и другие предложения. Мы решили узнать, насколько такие меры помогут бизнесу в Воронеже продержаться?

Многое сложилось друг с другом и было помножено на панику

- Важно получить официальную трактовку слов президента. Какой документ мы получим на выходе? - комментирует бизнесмен, директор АНО «Воронежский центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» Константин Корнев. - С бюджетной сферой и бизнесом, который с ней тесно связан, - все понятно. Пока деньги в «казне» есть, можно сидеть дома и получать зарплату. Очень удобно, когда у тебя гарантированный доход. Почему бы не изолироваться?

Но если мы говорим, что заработная плата у всех сотрудников должна сохраниться, важно понимать, что не каждая частная компания может себе это позволить. В нынешней ситуации предпринимателю может быть не под силу выплачивать дополнительные отпускные.

Допустим, представители IT-сферы готовы работать на «удаленке», но что же делать с теми, кто что-то производит, готовит еду, торгует? Как быть здесь? И тут важно, какой сценарий мы увидим, и будет ли в нем слово «рекомендовать».

Вот ситуация: рекомендуют освободить малый бизнес от налогов на шесть месяцев. Но без документа, где черным по белому написано, что значит «освободить» это ничего не значит. Это налоговые «каникулы»? Или просто перенос даты? И мне придется через шесть месяцев заплатить налоги за все предыдущие сроки?

В Воронеже в ближайшее время могут повториться московские сценарии, например, когда рестораторы будут просто бросать свои заведения. Потому что даже вывоз оборудования стоит денег - а их нет. Для бизнеса это реальная катастрофа.

Мы не знаем, что будет даже в апреле, не говоря уже о мае или июне. Насколько нам всем придется мобилизовываться? Вполне вероятно, что нам придется переживать и двухнедельный карантин. Но даже когда все стабилизируется, будет не так-то просто восстановить экономику. Представьте малый бизнес - кафе, ремонтную мастерскую или салон красоты - который не работал два-три месяца, придется все начинать заново. Мне кажется, пока никто до конца не представляет, в какое мы входим пике.

Самое страшное - нерегулируемый и неустойчивый спрос. Сегодня все продукты сметают. Завтра - они никому не нужны. По-хорошему, бизнес нужно освободить от проверок и ввести налоговые «каникулы» до конца года. Тогда удастся сохранить рабочие места.

Насколько я знаю, в нашем регионе никто не пришел и не спросил у предпринимателей: «Какие у вас дела? Есть ли проблемы?» Получается, что представители власти - сами себе эксперты, а бизнес остается с другой стороны баррикад. Так тяжело не было никогда. За свою предпринимательскую жизнь я переживал все кризисы с начала 90-х, но такого не было. Слишком многое сложилось друг с другом и было помножено на панику.

Латаем тришкин кафтан

- Государство решило бороться с коронавирусом за счет народа и бизнеса, - считает писатель и предприниматель Александр Лапин. - Президент, как всегда, верен себе. Любит неожиданные ходы. И к этим ходам подворачивает подкладку, с помощью которой решает проблемы государства. На этот раз объявлены выходные дни. Странно. Если дела настолько плохи, что речь идет об эпидемии, нужен карантин, как в других странах. Люди должны сидеть по домам. В критической ситуации вводят чрезвычайное положение: блокируют города, обустраивают заставы, назначают комендантский час… Закрывают все учреждения, кроме тех, что обеспечивают жизнедеятельность. Но мы идем своим путем. Люди прекратят работу и отправятся куда? В торговые центры, где школьники и так уже неделю болтаются на каникулах без присмотра? Теперь к ним добавятся взрослые?

Следующий момент - отсрочка по голосованию о поправках в Конституцию. Но оно и так ничего не решает. Закон после подписи президента вступил в силу. Голосовать сейчас или позже - важно только для морального удовлетворения создателей новой версии.

Что касается экономической стороны - налоги не отменили, а отложили. Что означает отсрочка платежей? Если сейчас денег нет, потом заплатить все равно придется, но уже вдвойне. Удушение отложат: казнят не через месяц - 25 апреля, а через полгода.

Понижение обязательных отчислений с зарплаты до 15% тоже работает в том случае, если предприниматель платит больше минимальной ставки - 12 тысяч. А делать это в белую сегодня могут позволить себе далеко не все. Получается, как и раньше, отдаешь в казну 30%. Либо добавляешь эти же деньги работнику, чтобы меньше заплатить государству. То есть власти предлагают поделиться налоговыми поступлениями с сотрудниками.

Пособие по безработице обещают поднять с восьми тысяч все до той же минималки. Но одновременно президент предлагает обложить подоходным налогом проценты по вкладам - это коснется тех, у кого на счетах лежит сумма от миллиона рублей. То есть заботу о безработных перекладывают на тех, кто что-то скопил на старость. В общем, странные решения, завуалированные красивыми фразами.

В штатах включили печатный станок и вольют в экономику два триллиона долларов - 40% от своего бюджета. Они пошли по рыночному пути. Изолировали стариков и помогли деньгами всем, а не отдельным категориям. Китайцы избрали тоталитарный вариант: обрубили все сообщение между городами и в течение двух месяцев ликвидировали вспышку коронавируса. А мы опять действуем по-своему. Латаем тришкин кафтан: в одном месте отрываем - в другом пришиваем.