Как воронежцам развлечься в период карантина по коронавирусу: виртуальные арии, концерты и экскурсии

Все досуговые учреждения Воронежа закрыты на карантин по коронавирусу. Но культурная жизнь не замерла. Даже сидя дома, можно можно повышать свой культурный уровень. Большинство учреждений перешли на дистанционное общение со зрителями. Виртуальные проекты помогут компенсировать ограничение культурной жизни из-за принятых мер по сдерживанию распространения коронавируса.

ОПЕРНЫЙ ТЕАТР: АРИИ ОН-ЛАЙН

На сайте ТОБ открылся раздел «Театр онлайн». Здесь уже можно посмотреть видеозапись редко исполняемого шедевра Верди - арию Эльвиры из оперы «Эрнани» в исполнении ведущей солистки оперной труппы Анастасии Черноволос. А также запись трансляции оперы «Дон Жуан» Моцарта, которую сделали в последние выходные августа 2019 года у стен замка Ольденбургских на Летнем театральном фестивале «Раменье-Опера». Посмотреть спектакль можно по ссылке

В ближайшее время на сайт добавят и видео балета «Щелкунчик» Чайковского с участием приглашенной солистки Дианы Косыревой, записанное на V фестивале «Воронежские звезды мирового балета». Также театр готовит к трансляции одноактные балеты, записанные в рамках фестиваля современной хореографии «RE: Форма танца».

- Раздел будет ежедневно пополняться новыми видеозаписями концертных номеров в исполнении солистов театра, рецензиями театральных критиков, фотопроектами, виртуальными выставками театральных афиш, - сообщили в дирекции Воронежского ТОБ.

В он-лайн разделе несколько рубрик:

Pro.театр – здесь можно прочитать рецензии и статьи о спектаклях оперного, тематические фотопроекты, виртуальные выставки театральных афиш и эскизов к воронежским постановкам.

Театр+TV – здесь можно увидеть видеосюжеты о творческой деятельности труппы.

#VoronezhOpera – здесь смотрите видеозаписи концертных номеров в исполнении ведущих солистов оперы и артистов хора, а также интервью с артистами театра.

#VoronezhBalet – тут показывают видеозаписи номеров в исполнении ведущих солистов и артистов балета: адажио, вариации, па-де-де из классических балетных спектаклей, хореографические миниатюры, а также интервью руководителя, артистов и педагогов балетной труппы.

ДРАМТЕАТР: ЗАПИСИ СПЕКТАКЛЕЙ И ИНТЕРВЬЮ С АКТЕРАМИ

Театр драмы тоже начинает показы видеозаписей своих спектаклей. Посмотреть их можно будет в удобное время на сайте voronezhdrama.ru в разделе видео. 27 марта туда зальют запись одного из самых популярных классических спектаклей текущего репертуара Кольцовского театра - «Чайка». Начнут с чеховской постановки, потому что в 2020 году весь мир отмечает 160-летие со дня рождения Антона Павловича. Спектакль поставил худрук театра в 2013 году. С 28 марта в разделе появится запись спектакля «Арест» по пьесе Жана Ануя - первая работа Владимира Петрова в Кольцовском театре. Постановка стала «Событием сезона 2010-2011 гг». Записи спектаклей будут еженедельно обновляться на сайте.

Также на следующей неделе Кольцовский начнет цикл видеоинтервью «Без цензуры». Это авторский проект худрука театра драмы Владимира Петрова, в котором ведущим артистам театра предстоит ответить на самые неожиданные вопросы.

КУКОЛЬНЫЙ: ЗАПИСЬ ФЕСТИВАЛЯ

Театр кукол «Шут» во время простоя, связанного с коронаирусом, «ушел» на YouTube. На канале будут представлять последние новости театра и другие видеоматериалы. Сейчас уже доступен для просмотра "Дневник фестиваля «Формат Вольховского», который прошел в марте 2019 года. А также и документальный фильм «Монограмма Вольховского». 27 марта театр покажет съемку репетиции спектакля «Каштанка», а 28 марта - трансляцию постановки.

КАМЕРНЫЙ: ЗАПИСЬ "БОРИСА ГОДУНОВА"

В социальных сетях на станицах Камерного театра можно посмотреть видео спектакля «Борис Годунов».

ТЮЗ: КОНКУРС АФИШ И ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Воронежский театр юного зрителя в соцсетях ВКонтакте и Instagram открыл рубрику «Диалог со зрителем», где любители театра смогут задать свои вопросы, а работники театра в формате видео будут отвечать на них. Еще ТЮЗ приглашает юных воронежцев принять участие в проекте «Театральная афиша глазами детей»: сделать своими руками театральную афишу и представить с хэштегом #тюзврндетиафиша.

ВКЗ: ЗАПИСЬ «ЮВЕНИЛЬНОГО МОРЯ»

В Воронежском концертном зале тоже придумали способ дистанционного общения со зрителями. 27 марта на сайте ВКЗ можно будет посмотреть спектакль «Ювенильное море» детской театральной студии «Театральная 17», который занял призовые места на нескольких театральных фестивалях. Спектакль можно бесплатно увидеть на главной странице сайта в разделе «Афиша» с 9.00 до 00.00.

ФИЛАРМОНИЯ: ЗАПИСИ ЗНАКОВЫХ КОНЦЕРТОВ

Подстроилась под новые реалии и филармония.

- Пока нет возможности посетить реальный концерт, предлагаем виртуальный! Будем делиться с вами видеозаписями с концертов прошлых лет, - отмечают в филармонии.

Сейчас на сайте учреждения можно увидеть в записи 13 концертов - известных музыкантов Барри Дугласа, Михаила Лидского, Андрея Коробейникова с Воронежским академическим симфоническим оркестром под управлением дирижеров Владимира и Игоря Вербицких.

А в аккаунте филармонии ВКонтакте можно посмотреть запись Концерта для двух фортепиано и оркестра №7 Моцарта в исполнении оркестра филармонии и солистов Михаила Лидского и Мурада Адигезал-заде. Дирижер Владимир Вербицкий.

КОСТЕНКИ: МУЗЕЙ НА ДИВАНЕ

Музей-заповедник «Костенки» также запустил два онлайн проекта.

На главной странице официального сайта учреждения открылся раздел «Музей ONLINE». Посетители смогут ознакомиться с фондами музея, виртуальными выставками и туром по экспозиции. Здесь же можно посмотреть все лекции, которые проводились в разное время сотрудниками музея-заповедника «Костенки» и приглашенными специалистами на разных публичных площадках, а также фильмы и видеоматериалы музея и о музее.

- Еще никогда музей-заповедник не выкладывал такого большого количества видеоматериала о разных направлениях своей деятельности, - отмечают в дирекции "Костенок". - Каждая новая запись из музейной коллекции ежедневно будет публиковаться в рубрике «События».

А в соцсетях музея можно посетить #музейнадиване. Под этим хэштегом будут размещать лекции, фильмы и видеоматериалы.

МУЗЕИ: ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Литературный музей имени Никитина на сайте приглашает воронежцев познакомиться с презентациями действующих выставок. Также можно послушать аудио-рассказы на разные темы и совершить виртуальные туры по подразделениям музея: зданию Мещанской управы, дому-музею Никитина, музею-квартире Мордасовой, музею-усадьбе Веневитинова. Также литературный музей предлагает посетить и онлайн-выставки «По законам жизненной правды. Русская действительность начала ХХ века глазами Елизаветы Милицыной» и «Максим Горький и Воронеж».

Еще музей имени Никитина на своих официальных страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» начал публиковать цикл сокращенных статей о воронежских писателях, объединенный названием «Воронежский литературный календарь». «Воронежский литературный календарь» – это повод вспомнить о литературе, о ее успехах и неудачах в прошлом и настоящем, о литературных героях и сюжетах, придуманных на Воронежской земле. И, конечно же – об авторах, которые на протяжении более двух веков вносили свой вклад в такое уникальное явление культуры, как воронежская литературная школа. Всего будет опубликованы материалы о 28 литераторах, в том числе об «отце русского детектива» Александре Шкляревском, «летописце революционной романтики» Владимире Невском, создателе литературного жанра блюза в прозе Олеге Сысоеве и других неординарных писателях и поэтах.

Краеведческий музей предлагает виртуальные туры по основной экспозиции музея и дому-музею Дурова.

Дворцовый комплекс Ольденбургских приглашает совершить виртуальный тур по объекту «Свитский корпус».

В музее Мордасовой.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

НИКИТИНКА: ЧТЕНИЕ КНИГ И КОНСУЛЬТАЦИИ

Библиотека имени Никитина открыла удаленный доступ с домашних компьютеров к следующим сервисам: электронный каталог, электронная библиотека, электронная доставка документов, виртуальная справка, продление книг on-line, виртуальные выставки, интернет, сводный каталог библиотек Воронежа, интернет-проекты библиотеки. Публичный центр правовой информации "Никитинки" с 19 марта по 10 апреля предлагает удаленную услугу по юридическому консультированию. Для получения правовой помощи необходимо подключиться к скайпу: nikitinka1864.

НИКИТИНСКИЙ ТЕАТР: ПРЕМЬЕРА ОН-ЛАЙН

Никитинский театр 25 марта бесплатно показал на Яндекс. Эфире премьеру постановки Коли Русского "К. Рассказы" (18+) по малоизвестным рассказам Франца Кафки «Мост», «Новые лампы», «Верхом на ведре», «Окно на улицу», «Дорога домой».

Режиссер известен воронежским театралам по спектаклям «Гоголь переоделся Пушкиным» (Камерный театр), «Снег любви» (спектакль «Этюд-театра» в рамках фестиваля ЦЕНТР), «Цыганский барон» (Никитинский театр). Коля Русский продолжает исследовать тему страха и необъяснимого.

Имя Франца Кафки ассоциируется с абсурдом: герои писателя загадочны, алогичны, непоследовательны. Ими движет страх, трепет перед чем-то необъяснимым, почти мистическим. При этом режиссер переводит пресловутую кафкианскую мрачность на язык красочного музыкального действа. Новый спектакль Коли Русского «К. Рассказы» не имеет сюжета в обычном понимании, а, скорее, строится по принципу сна. Вспышки образов и метафор, нагнетание, морок - все это соединяется в своеобразный ребус, который зрителю предстоит разгадать.

Одномоментно премьеру посмотрели 4000 человек. Запись будет доступной еще в течение полугода в Яндекс.Эфире по ссылке. Ее можно бесплатно посмотреть из любой точки мира.