Воронежцы беззащитны перед стаями диких собак

Летом 2019 года в России, а затем и в Воронеже приняли законы о гуманном обращении с животными. Главные его постулаты: теперь бездомных собак и кошек нельзя отстреливать, их надо ловить, лечить, стерилизовать, чипировать и отправлять по старому адресу. Усыплять закон допускает только безнадежно больных животных. Отдельно оговаривается судьба агрессивных собак и кошек. Понятно, что возвращать их на старое место нельзя. Таких животных должны помещать в приют.

Первая часть программы в Воронеже начала работать еще за несколько месяцев до официального принятия закона. Сначала волонтеры, а потом и городские власти начали отлавливать беспризорников и после необходимых процедур выпускать в естественную среду. Таких собак с чипом-клипсой на ухе в городе уже много.

Но вторая, более затратная, часть программы, увы, не сдвинулась с места. Приюта в Воронеже нет и когда он появится – не известно. Хотя построить его обещали еще в 2018 году.

МОНСТРЫ С КЛАДБИЩА

Случаев, когда стаи беспризорных собак нападают и убивают людей, в России достаточно. К счастью, Воронеж в печальную статистику не попал. Но это лишь вопрос времени, если власти не поторопятся принять меры. Вот только один пример.

Для регулировки численности собак их стерилизуютФото: Елена ФЕДЯШЕВА

На окраине Воронежа в микрорайоне Шилово есть предприятие, занятое на добыче песка. Работа здесь продолжается в круглосуточном режиме, мужчины трудятся в карьере, женщины шьют рабочую одежду и перчатки.

- До ближайшей остановки общественного транспорта два километра пешком мимо леса и кладбища, - рассказал нам руководитель производства Алексей Гребенкин.- Идти этой дорогой приходится, в том числе, и поздно вечером, что очень опасно.

Но не призраки с кладбища пугают прохожих. А стая бездомных собак во главе со свирепым вожаком. Их, по словам работников, около 15 штук всех размеров.

- Обитают эти звери в лесу или на территории кладбища, - продолжает наш собеседник. – Они уже загрузли двух наших прирученных для охраны территории собак. Как только животные выходят за забор, на них бросается эта стая, перекусывает хребет и рвет на части.

Мужчины с предприятия без дубины в путь до остановки и обратно не пускаются. Женщины всеми средствами стараются доехать на попутках.

- Недавно собаки попытались напасть на одного из сотрудников, так он только огромной дубиной смог отбился от них. Ударил со всего маху вожака, тот заскулил и вся стая убежала. А если бы на месте мужчины была женщина? Или у работника не оказалось бы палки? Может, и до работы не дошел бы живым… - рассуждает Алексей Трофимович.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЮТА ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

Попытки жителей Шилово решить эту проблему с помощью администрации не принесли результатов. В официальном комментарии «Комсомолке» в пресс-службе мэрии Воронежа сказали, что областной закон о гуманном обращении с животными не регламентирует полномочия муниципалитета в борьбе с беспризорными животными и, соответственно, денег на эту работу администрациям не выделяется.

Перспективы строительства приюта также призрачны. Еще недавно предполагалось, что средства на разработку проекта и его реализацию региональная казна выделит в этом году. Однако экономический кризис вкупе с пандемией коронавируса внесли в эти планы корректировки. В мэрии признали, что в нынешней обстановке проблема бездомных животных ушла на второе место. Пожалуй, у малышевцев на этот счет свое мнение: угроза погибнуть от зубов диких собак им видится реальнее угрозы подхватить китайский вирус.

20 МИЛЛИОНОВ НА ГОД

Как рассказали «КП-Воронеж» в управлении ветеринарии области, региональный закон наделяет муниципальные районы и городские округа полномочиями по регулировке численности бездомных животных. Проект постановления, определяющий порядок выделения средств на эти цели, подготовлен и проходит экспертизу в правовом управлении правительства области.

По данным управления ветеринарии, на 2020 год в бюджете предусмотрено выделение 20 миллионов рублей на решение проблемы беспризорных животных. Понятно, что на эти средства существенно изменить ситуацию нереально, особенно, в отсутствие приюта.

ЗНАЙ!

КАК И КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА БРОДЯЖЕК?

Если в вашем дворе завелась стая бродячих собак или расплодились бездомные кошки, нужно обращаться в администрацию своего района. Сделать это можно по телефону или письменно, в том числе и через электронную приемную на сайте органа местного самоуправления. Как только вступит в силу постановление, чиновники будут обязаны принять меры.