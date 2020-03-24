2020-03-24T13:31:24+03:00
Экономика

ВТБ первым в России запустил фонд со стоимостью пая от 1 руб

ВТБ Капитал Инвестиции проводит дробление инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда «ВТБ – Ликвидность» (VTBM ETF) с коэффициентом 1:1000
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В результате стоимость пая VTBM ETF составит чуть более 1 руб. Это позволит клиентам инвестировать любые суммы, приобретая паи фонда в один клик через мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции».ВТБ Капитал Инвестиции запустили торги данным фондом на Московской бирже в январе этого года. «ВТБ – Ликвидность» — первый в России биржевой фонд денежного рынка. Его доходность формируется за счет размещения активов в основном через обратное РЕПО с центральным контрагентом под ОФЗ и КСУ. Фонд предназначен для краткосрочного размещения свободных денежных средств и управления ликвидностью. Основными его преимуществами являются потенциальная доходность, сопоставимая со срочным вкладом крупнейших банков; внутридневная ликвидность (возможность купить\продать фонд с минимальным спредом, поддерживаемым надежным маркетмейкером), а также минимальные риски снижения стоимости (средства под управлением инвестируются в инструменты денежного рынка, максимально защищенные от кредитного и рыночного рисков). Брокерская комиссия по сделкам с паями составляет 0% (для клиентов брокера Банк ВТБ (ПАО)), совокупный размер комиссий и вознаграждений фонда (Total Expense Ratio) - менее 0,49% годовых. При владении фондом от трех лет инвестор может получить налоговый вычет. «Данный фонд оказался очень востребованным на рынке – уже привлечено более 200 млн руб. Аналогов ему пока нет. В текущих условиях он дает хорошую возможность разместить средства на неопределенный срок с доходностью, сопоставимой со ставками по банковским вкладам. При этом при необходимости средства можно получить без потери доходности в любой момент. Запустив этот продукт, мы дополнили линейку из фондов ВТБ, которая сегодня является самой широкой на рынке. Дробление паев служит повышению удобства для наших клиентов. Для нас это – важнейший стратегический приоритет», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, председатель совета директоров ВТБ Капитал Управление активами. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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