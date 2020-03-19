2020-03-19T12:55:17+03:00
Общество

Спортивные стартапы воронежских бизнесменов могут поддержать на федеральном уровне

Центр поддержки предпринимательства начал цикл, посвященный развитию проектов МСП в спортивной сфере
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В региональном центре «Мой бизнес» 17 марта прошла сессия «Meeting Point - sport, business, talk». Встречу устроили специально для представителей малого и среднего предпринимательства, чтобы они смогли пообщаться с ведущими федеральными и региональными экспертами.

Инициатором такого диалога выступило АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области» совместно с АНО «Спортивная страна» и Межведомственным проектным офисом.

Механизм господдержки работает

- Основная наша задача - помочь лучшим воронежским стартапам выйти на федеральный уровень. При идеальной модели авторы инновационных идей могут получить гранты на развитие. Важно привлекать федеральные средства в регион на развитие смелых начинаний в том числе с точки зрения развития спортивной отрасли в нашей области. Центр поддержки предпринимательства прорабатывает программу, направленную на развитие бизнеса в спорте. Этот год должен стать для нас переломным как в развитии инфраструктуры, так и в целом всей сферы услуг. Воронежская область несомненно обладает большим потенциалом в спортивной отрасли, - подчеркнул Андрей Демидов, директор центра «Мой бизнес» в Воронеже.

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Игорь Немов , секретарь экспертного совета Министерства спорта России, рассказал участникам встречи о «болевых» точках, которые требуют максимальных усилий для того, чтобы спортивный бизнес начал реально жить. Например, чтобы идеи взращивались была создана акселерационная программа - социальный институт поддержки стартапов. Воронежские предприниматели также могут участвовать в ней.

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- Иногда нужно помочь перевести практические знания в области спорта в концепцию бизнеса. Задача акселератора - не срезать даже утопические идеи. К нам пришел один проект - а в нем нашли сразу четыре направления. Он был плохо сформулирован. Но человек хотел, пытался и искал свою нишу. Эксперты вытянули его и показали, на что нужно обратить внимание, - отметил Игорь Немов. - Механизм государственной поддержки работает на определенной скорости со своими параметрами «зубцов». Зная, как попасть между этими зубцами, можно проще планировать соответствующий бизнес . Все работает только в комплексе, когда государство, и спортивные федерации, и бизнес синхронизированы между собой.

Только начало цикла

Руководитель регионального управления по физической культуре и спорту Владимир Кадурин подчеркнул, что в Воронежской области хорошо сформирована законодательная база для развития и поддержки малого и среднего бизнеса. Но формат взаимодействия, конечно, нуждается в постоянной доработке. По его словам, нужны люди, которые будут понимать, как должны проходить и бизнес-процессы, и тренировочные.

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- Правительство Воронежской области готово оказывать максимальное содействие. Позиция губернатора Александра Гусева - увеличить поддержку малого и среднего предпринимательства, - прокомментировал Владимир Кадурин. - Поэтому важно создание информационно-образовательной среды. Нам нужны конкретные примеры и алгоритмы, чтобы можно было системно и быстро вовлекать больше граждан для реализации инновационных проектов.

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В ходе сессии семь лучших идей участников сессии, связанные как со спортивными услугами, так и с производством инвентаря, прошли проверку. Игорь Немов вместе с коллегой, федеральным экспертом Межведомственного проектного офиса Максимом Бирюковым разобрали инициативы воронежцев от базовой экономики до юридических тонкостей.

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- Теннисом я занимаюсь с шести лет. Еще в 2008 году у меня появилась идея о создании клуба. С одним из моих учеников мы ее реализовали. Но я тогда «набивала шишки» как наемный работник. Сейчас хочется развиваться самостоятельно, - рассказывает Валерия Долгополова, учредитель спорткомплекса «PRO Теннис & Сквош». - Для меня участие в такой сессии - важный опыт. Чем больше критики я получу сейчас, тем лучше будет в дальнейшем. Теперь важно, чтобы полученные знания улеглись в голове, и можно продолжить работать над проектом.

Мероприятие, прошедшее 17 марта, - это только начало цикла в регионе, который поможет развитию проектов малого и среднего предпринимательства в спортивной сфере. Быть может, и вам стоит проверить свою идею?

Олег Иванов

ИСТОЧНИК KP.RU

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