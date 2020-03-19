Малые реки Воронежской области могут включить в программу по восстановлению биоресурсов

Реализацию ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» обсудили в рамках выездного заседания Комитета Воронежской областной Думы по экологии и природопользованию.

Члены Комитета заявили, что существующая на сегодняшний день процедура возмещения ущерба водным биоресурсам хозяйствующими субъектами требует корректировки. Было отмечено, что практически все предприятия и организации, которые забирают воду для промышленных или сельскохозяйственных нужд из реки Дон, наносят серьезный ущерб водным биоресурсам. Согласно ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» хозяйствующие субъекты должны возмещать вред, который определяется в соответствии с таксами для исчисления размера, причиненного водным биоресурсам, утвержденными Правительством Российской Федерации, и методиками исчисления размера причиненного водным биоресурсам вреда, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.

В соответствии с требованиями законодательства РФ в области охраны водных ресурсов, только специалистами Нововоронежской АЭС за 2015-2020 годы было выпущено в бассейн Азовского моря, Азово-кубанский район, азовские лиманы (Краснодарский край) и реку Дон ниже Цимлянского гидроузла (Ростовская область) 56 тонн Белого амура и толстолобика, а также около 4 тонн сазана.

Однако депутаты Воронежской облдумы обратили внимание профильных структур правительства и специалистов Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии на то, что ущерб биоресурсам наносится в центральной части Дона, а восстановительные работы ведутся в низовье реки. Поэтому Комитет по экологии и природопользованию при поддержке председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова, направил официальное письмо по этой проблеме в Правительство Российской Федерации.

Фото : пресс-служба Воронежской обласной Думы.

– Специалисты профильного министерства Правительства РФ совместно с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии провели совещание по нашей просьбе. Его итогом стало решение о расширении приемных емкостей реки Дон на территории Воронежской области. Таким образом, все хозяйствующие субъекты теперь могут выпускать малька именно на тех водных объектах, которым был нанесен ущерб, – рассказал депутат Воронежской облдумы, член Комитета по экологии и природопользованию Сергей Почивалов. – Перечень участков реки Дон, в которые, в том числе с привлечением государственных средств, можно выпускать малька растительноядных рыб, официально расширен уже с 2020 года. Мы рассчитываем, что эти меры помогут поддержать баланс и биоразнообразие главной водной артерии нашего региона – реки Дон.

Кроме того, депутаты Воронежской областной Думы предложили федеральным структурам пилотный проект, согласно которому малые реки Воронежской области, такие как Битюг, Воронеж, Савала, Тихая Сосна и Хопер также могут участвовать в программе по восстановлению биоресурсов.

– Сейчас документ находится на рассмотрении в Правительстве РФ. Если решение будет одобрено, то госпрограмма начнет работу уже в 2021 году. Таким образом, пополнение запасов биоресурсов и восстановление популяции рыбы будут осуществляться не только в акватории Дона, но и на его основных притоках в пределах Воронежской области, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Природный потенциал Воронежской области позволяет реализовывать полномасштабные проекты в сфере сохранения и восстановления водных биологических ресурсов, осуществления рыбохозяйственной мелиорации водных объектов – в рыбохозяйственный фонд региона входят 1373 реки, 2200 озер, 2557 прудов, 3 водохранилища.

– Этому также способствует прогрессивное региональное законодательство в данной сфере. В частности, Воронежской областной Думой принят Закон «Об аквакультуре (рыбоводстве) на территории Воронежской области», который вступил в силу с 1 января 2019 года. Этим законом регламентируется механизм сохранения водных биологических ресурсов, а также порядок предоставления государственной поддержки рыбоводческим хозяйствам, – пояснил председатель Воронежской областной Думы, член президиума Генсовета «Единой России», секретарь Воронежского регионального отделения Партии Владимир Нетёсов.

– Безусловно, дальнейшая масштабная работа как на уровне законодательной, так и исполнительной власти в сфере аквакультуры в регионе позволит улучшить экологическую обстановку на водоемах Воронежской области.