2020-03-18T16:20:45+03:00
Общество

Воронежские власти будут следить за наличием товаров первой необходимости

Несмотря на возросший спрос, дефицита продуктов питания в регионе нет
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Фото:Пыхалова Юлия.Фото:Пыхалова Юлия.
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В правительстве Воронежской области сообщили, что торговые сети увеличили объемы поставок товаров первой необходимости и их дефицита в регионе нет. Запаса хватит на две – три недели бесперебойной торговли.

Это стало известно по результатам вчерашнего совещания департамента предпринимательства и торговли области с руководителями крупных торговых сетей («Пятёрочка», «Лента», « МЕТРО Кэш энд Керри », «Тандер» (Магнит), «Центрторг», «Корпорация «ГРИНН» (Гипермаркеты «Линия»), «Европа», «О’КЕЙ», «Ашан», «Синторг» и «Винегрет»). Участники совещания, как передает пресс-служба регионального правительства, обсудили наличие и объемы запасов товаров первой необходимости, принимаемые меры по проведению дезинфекции помещений и оборудования, недопущение роста цен на товары первой необходимости, уровень спроса на отдельные виды товаров, реализацию антисептических растворов, гелей и антибактериального мыла, а также договоренности с поставщиками.

Департамент предпринимательства и торговли проводит ежедневный мониторинг ситуации на потребительском рынке (по поручению Министерства промышленности и торговли РФ и оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона).

Отслеживается 47 видов продукции: подсолнечное масло, сахар-песок, соль, чай, пшеничная мука, хлебные изделия, рис, пшено, гречневая крупа, макаронные изделия, консервы (мясные, рыбные), картофель, моющие средства, туалетная бумага, спички, антисептики (антисептические лосьоны, антисептические салфетки). Отмечается, что за прошедшую неделю спрос на бакалейные товары (соль, сахар, крупы, консервы, иные товары длительного срока хранения) в среднем вырос на 30–40 % , а на антисептические средства – на 50 %.

Чтобы помочь сетям справиться с нагрузкой, Минпромторг России рекомендовал снять ограничения по разгрузке товаров в ночное время, а также решить вопросы с платными парковками (исключить для разгрузки товаров).

«В торговых объектах проводятся дезинфекционные мероприятия в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, сотрудники допускаются к работе при отсутствии признаков ОРВИ (измеряется температура, проводится анализ общего состояния). В отдельных торговых залах установлены дополнительные посты с дезинфицирующими средствами для мытья рук – на входе и в отделах с овощами и фруктами», – рассказали в региональном правительстве.

Рекомендации Роспотребнадзора и запросы о проведении мониторинга направлены в районы области, а в точки общепита и торговые сети – информационные письма о необходимости проведения дополнительных мероприятий по дезинфекции. Кроме того, торгово-развлекательные центры должны отменить все культурно-массовые мероприятия.

«Планируется выборочная проверка торговых объектов и объектов общественного питания на предмет проведения (непроведения) дезинфекционных мероприятий», – сообщили в облправительстве.

Татьяна МИСТЮКОВА

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