«Драка, порванные связки и баллончик в лицо»: штурм воронежской юрфирмы попал на видео

Отчаявшиеся воронежцы решили разобраться с юридической фирмой, которая, по их мнению, оказывает не правовые услуги, а «разводит» клиентов на деньги. «КП - Воронеж» уже рассказывала, что днем 13 марта несколько десятков горожан устроили митинг у стен офиса, неподалеку от Советской площади. По словам местных жителей, они подали более 70 заявлений в полицию, но все безуспешно. Деньги вернуть так и не удалось. Поэтому остались крайние меры.

Подробнее о том, как происходил штурм юрконторы в материале и видео, снятом нашими корреспондентами.

ВСТАВАЙ К СТЕНКЕ

Часть собравшихся отправились на разведку в саму контору. Основная группа скрылась за углом соседнего здания вместе с активистами. После отмашки находящихся внутри «тайных покупателей», толпа побежала к дверям фирмы, чтобы поймать всех ее сотрудников.

Одна женщина-юрист попыталась скрыться на машине. Но разгневанные клиенты перегородили ей дорогу:

- Держите ее! Стоять! Куда собралась? Вылезай оттуда! Адвокат, блин, - раздалось из толпы.

В этот момент на горизонте появляется еще один сотрудник. Его тут же поймали и отвели к стене здания. Здесь же оказался и молчаливый мужчина, предположительно, директор бюро.

- Становитесь. Как тебя зовут? Ты меня на 20 тысяч обманул и хотел еще на 40, - кричит одна из пострадавших.

фото с места событий.Фото: Кирилл Мишин

ОТВЛЕКАЮЩИЙ МАНЕВР

Очередной юрист, который появился на улице, достал перцовый баллончик и распылил им в одного из активистов. Медики диагностировали у него ожог лица. Пожилая женщина и мужчина средних лет также пострадали от баллончика. Всех их увезли на скорой помощи.

В это время часть юристов успела перепрыгнуть через забор и убежать. Когда же горожане немного оправились от «перцовки», оказалось, что фирма вновь закрыла двери вместе с посетителями. В ожидании сотрудников полиции люди решили высказать все, что у них накопилось:

- Нравится инвалидов кидать? Столько людей обманул, и ты бежал отсюда. Разве тебе не стыдно? Ты бабушку, которая пенсию откладывала на еду обманул! Господь тоже все видит! Долго не поездишь на машине своей дорогой!

ОБОЮДНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ

Прибывшим на место сотрудникам полиции потребовалось подкрепление: вызвали два дополнительных наряда. Но и правоохранителям юристы не спешили открывать дверь. Когда юристы сдались, снова началась давка: клиенты пытались зайти внутрь, сотрудники – их вытолкнуть. В этой давке одна из женщин повредила ногу. По ее словам, ее ударил кто-то из юристов. Потребовался еще один экипаж скорой помощи. Оказалось, у горожанки порваны связки на щиколотке.

В итоге стражи порядка изолировали сотрудников юрконторы и недовольных клиентов друг от друга. Затем забрали представителей бюро в отдел для выяснения личности. Только после этого горожане покинули территорию конторы.

Как позже сообщили в региональном ГУ МВД, после «пятничного митинга» в полицию поступило около 30 заявлений со всех сторон. Трое горожан обратились по факту использования перцового баллончика, женщина - из-за разрыва связок, остальные - вновь написали про мошенничество. Юристы тоже не остались в стороне. Они подали заявление по факту незаконного проникновения в их офис и клевету.

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