Десятки жителей Воронежа попались на уловки сотрудников юридического бюро

К нам в редакцию обратились люди, которые пользовались услугами одного из бюро юридических услуг. По их словам, там работают самые настоящие мошенники, которые по телефону приглашают к себе на бесплатную консультацию. Откуда у них номера - неизвестно.

Сотрудники этой организации предлагают доверчивым людям всевозможную помощь: от составления исковых заявлений до защиты в суде. Написать одно письмо в администрацию Воронежа - шесть тысяч рублей. При этом они навязывают как можно больше ненужных услуг. В итоге получается внушительная сумма - больше 20 тысяч.

Юристы всеми возможными способами пытаются заставить потенциальных клиентов подписать договор. Конечно, никаких результатов их деятельность не приносит, но деньги никто возвращать не собирается.

В интернете можно найти огромное количество отзывов об этом бюро и ему подобных. И в каждом написано одно: «Мошенники!». Мы не только пообщались с пострадавшими от их «услуг» людьми, но и сами наведались в эту организацию.

Наживаются на чужом горе

Житель Воронежа Александр В. узнал об этой фирме после звонка на мобильный телефон. Приятный женский голос обещал помочь с любыми юридическими вопросами. Мужчине как раз нужно было составить исковое заявление. У них в семье проблема: их дочь с пяти лет стоит на учете у психиатра в связи с тем, что у нее эпилепсия. Девушка из-за болезни отстает в развитии. Недавно она уехала из дома жить с парнем. Родители переживают, что ей будет очень легко подсунуть документы на быстрые займы: она может подписать любой документ.

Александр и его супруга Кристина хотели признать свою дочь недееспособной и получить опеку на внука. Алина Васильевна, так представилась одна из сотрудниц юридического бюро, задала им несколько вопросов и пообещала за 21 тысячу рублей сделать все необходимые документы.

- Они сказали, что напишут иск и письма, которые дадут положительный исход. Я сразу предупредила: деньги перевожу с кредитной карты и хочу быть уверена, что мне помогут. Меня заверили в стопроцентном результате, - рассказала Кристина.

фото предоставлено читателями.

На следующий день иск уже был готов. Правда, так его назвать сложно:

- Как мне уже потом рассказали, в иске должна быть полная характеристика моей дочери. В этом бюро нам ничего такого не написали, кроме абзаца о том, что она инвалид 3 группы, которая уехала из дома. Зато у нас есть четыре страницы со всякими кодексами и примерами судебных практик. Суд вернул нам заявление из-за недостатка материалов. Мы с мужем снова пошли в бюро, где нам сообщили, что Алина Васильевна уволилась. Деньги нам никто не вернул, - пожаловалась Кристина.

«До меня начало доходить, куда на самом деле я попал»

А вот воронежцу Алексею Р. повезло больше. Он вовремя понял, что к чему, и не отдал юристам деньги. Мужчина взял кредит в одном из банков, где ему навязали страховку. Такой расклад его не устроил, и он решил обратиться к специалистам, чтобы от нее избавиться. Алексей оставил заявки на нескольких сайтах, а в понедельник ему позвонили с предложением прийти на консультацию. Он отправился по указанному адресу, назвал кодовое слово и принялся ожидать. Через пять минут со второго этажа спустилась девушка - как оказалось, одна из сотрудниц того самого бюро.

- Она завела меня в комнату, где за столом сидела ещё одна девушка. И уже тут до меня начало доходить, куда на самом деле я попал. Поразило отличие шикарного интерьера первого этажа и убогость помещения, в которое меня завели. Абсолютно пустая комната, в углу вешалка, посередине облезлый стол и три стула. Две девушки представились юристами, при этом не показали никаких документов, - рассказал Алексей.

Ему предложили описать проблему, при этом всячески намекая, что банк его обманул. Милые девушки с умным видом посмотрели пакет документов и сообщили, что без их помощи деньги не вернуть. Мужчине тут же подсунули договор на оказание услуг, при этом стоимость не называли.

- Они порой переключались на игру «хороший-плохой полицейский». Только тут были строгий и добрый юрист, что меня забавляло и смешило. В конечном итоге эти милые барышни начали понимать, что меня так просто не развести. Они заявили, что я просто трачу их драгоценное время, и предложили покинуть помещение. Прямо от них поехал в страховую, написал заявление - и уже через три дня мне без вопросов вернули деньги.

Проверили на своей шкуре

Мы решили сами выяснить, как в юридической фирме обходятся с клиентами. Специально для этого придумали легенду: мы блогеры, которые хотят снимать социальные ролики в магазинах. Пришли проконсультироваться, что делать, если в кадр попали люди. Сразу скажем, что согласно статье 152.1 Гражданского кодекса любой человек имеет право вести видеосъемку в общественном месте и выкладывать ее в интернет, даже если в кадре посторонние.

Приходим по указанному адресу и видим на входе огромную табличку «Фото- и видеосъемка запрещена». Честно говоря, уже это вызвало огромные подозрения. После чего нажимаем на кнопку звонка, и нас впускают. Холл, если его так можно назвать, хоть и небольшой, но выглядит многообещающим. За столом сидит девушка, которая без проблем записывает нас на бесплатную консультацию. После регистрации просит немного подождать на диване. Минут через пять приходит молодой человек и ведет в кабинет.

На входе огромная запрещающая табличка.Фото: Кирилл Мишин

Там стоит небольшой стол, четыре стула и висит видеокамера. Больше ничего нет, даже компьютера или каких-то бумаг. Сам парень, который назвал себя юристом, особого доверия не внушает: дешевый костюм с перхотью, планшет с бумагой и ручка.

Первым делом наш собеседник представился: его зовут Вадим Александрович. Да, только имя и отчество - фамилии в этом бюро не называют. Он является действующим юристом данного правового центра. Вадим Александрович очень удивился, что мы сами их нашли, а не после звонка на телефон. Мы рассказываем ему нашу легенду и получаем очень неожиданный ответ:

- Вообще, настроены серьезно? Просто есть определенная процедура, которой необходимо заняться. Нам нужно получить разрешение на видеосъемку в магазинах. Написать заявление в Роспотребнадзор, в Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка, в администрацию Воронежа, в прокуратуру, - с умным видом рассказывает Вадим Александрович.

Жаль он не знает, что разрешение на съемку ни Роспотребнадзор, ни администрация не выдают. Но это еще не все. Нам говорят, что правильно оформить все письма очень сложно и ошибки допускать нельзя. По словам юриста, санитарное ведомство и мэрия принимают заявления по одной и той же проблеме раз в год (смешно звучит, не так ли?). Вадим Александрович спешит успокоить: их бюро с радостью нам поможет. Стоить это будет 15 тысяч рублей - по квоте, которую выдает Минюст.

- По факту первичного обращения вам выдается квота. Потом будет стоить 22 тысячи. Чтобы подвести под квоту, важно заключить договор именно в момент консультации. Министерство юстиции не дает времени подумать. Они считают, что если вам интересно, то вы заключите договор сразу, - убеждает нас Вадим Александрович.

Конечно, в пресс-службе Министерства юстиции РФ нам ответили, что в их полномочия не входит выделение каких-либо «квот» в сфере оказания юридических услуг.

Работу этой организации проверил наш корреспондент.Фото: Кирилл Мишин

Нас выгоняют

Дальше мы просим позвать директора или его заместителя, чтобы узнать, почему их сотрудники пытаются нас обмануть. Через пару минут в кабинет приходит некий Игорь Павлович. Мы объясняем ему, что нам предлагают услуги по завышенной цене, а их юрист совершенно не разбирается в законах. Игорь Павлович не только уверяет нас в том, что они не мошенники, но и предлагает еще за 10 тысяч рублей написать нам подробный анализ всех законов. После чего они замечают, что мы записываем разговор на диктофон.

Дальше состоялся интересный диалог между нами и Игорем Павловичем.

- Вы записываете это? Выключите.

- Почему?

- По кочану!

- То есть, вы больше разговаривать со мной не будете? Тогда до свидания.

- С кем? С пацаном? С каким-то…?

- Я корреспондент.

- П…с. Пошел…

Любые «хотелки» за ваши деньги

В пресс-службе городской полиции нам сообщили, что никаких заявлений о подобном виде мошенничества к ним не поступало.

Мы пообщались с воронежским юристом Вадимом Серовым. И вот что он нам сказал:

- С точки зрения потребителя, они удовлетворяют потребности клиента: любые «хотелки» за ваши деньги. Такие компании занимаются добровольным отъемом денег у населения в соответствии с подписанным договором.

Однако любое обращение или заявление не стоит никаких денег. Оно бесплатное, и любой гражданин имеет право отправить его почтой или через интернет-приемную. В такие ситуации обычно попадают люди, чрезмерно доверчивые. Прежде чем обращаться в какую-либо компанию, прочитайте отзывы о ней в интернете, найдите любую информацию и проанализируйте. И только после этого примите решение.

- Если вы все-таки попали в такую ситуацию, то идите в офис этой компании и добивайтесь возврата денег, снимая все происходящее на телефон. И придавайте эту ситуацию общественной огласке. Только такая антиреклама может на них подействовать, - считает Вадим Серов.

В Минюсте РФ нам сообщили, что сейчас работают над подготовкой Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи. Ее основная задача - формирование единой правовой основы предоставления юридических услуг, чтобы не допускать низкоквалифицированных сотрудников к их оказанию.

КСТАТИ

Согласно данным сайта «За честный бизнес», то самое бюро открыто меньше года назад. Уставный капитал составил 10 тысяч рублей.