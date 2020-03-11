«Сказал: «Беги!», - и начал стрелять»: мама школьника из Воронежской области рассказала о нападении на сына

В селе Нижнемарьино Лискинского района 12-летний школьник выстрелил из пневматического пистолета в своего 11-летнего приятеля. Подробности происшествия корреспонденту «КП-Воронеж» рассказала мама пострадавшего ребенка Оксана Лебедева.

СПАСЛИ РАССТОЯНИЕ И ОДЕЖДА

Все случилось 8 марта. Женщина как обычно отпустила сына играть в футбол. Домой он должен был вернуться к половине седьмого вечера. Но задержался.

- Вернулся в слезах. Я начала ругаться, потому что опоздал. Ведь я волновалась. А он показывает мне следы от пуль на теле, - делится мама мальчика.

Ребенок рассказал ей, что на поле к нему подошел шестиклассник, который учится с ним в одной школе. Раньше они даже гуляли вместе. Мальчик напомнил ему про долг за одолженную сигарету, но денег у младшего не оказалось. Тогда старший достал пневматический пистолет.

- Он крикнул моему сыну: «Беги», - и начал стрелять. Сын, естественно, побежал. Первый выстрел был мимо. Ребенок обернулся, думал, что стрелять уже больше не будут. Но раздался второй. Пуля попала в живот, - с дрожью в голосе вспоминает женщина.

От серьезных травм спасло внушительное расстояние (дознаватели говорят о пяти метрах – ред.) и одежда. На мальчике была футболка. В итоге пуля не порвала ее, но повредила верхний слой кожи. По словам мамы, ребенок испытал сильный болевой шок, так как пули сильно жгут.

К слову, система «долговых обязательств» развивается в селе уже давно среди подростков. Оксана рассказала, что дети берут друг у друга, например, конфеты, назначают цену и потом начинают накручивать проценты хуже, чем в банке. Это побуждает детей воровать деньги у родителей.

- Учителя все это видят, но ничего не предпринимают, - возмущается мама.

«ЗВОНИЛИ УЧАСТКОВОМУ - ТРУБКУ НЕ БРАЛ»

После конфликта стрелок ушел с друзьями. А пострадавший школьник остался на площадке еще на полчаса.

Когда сын Оксаны уже отправился домой, на мосту через речку он вновь встретил обидчика в компании старших знакомых. Они стреляли из пистолета по птицам и бутылкам. Увидев знакомое лицо, 12-летний подросток снова навел пистолет и начал стрелять по ногам мальчику.

- Хорошо, что его остановили. Ребята подняли сына и проводили до дома, - вспоминает Оксана. - Я была в сумасшедшем состоянии от увиденного и услышанного. Не знала, что делать. Начала звонить участковому, но 8 марта никто не брал трубку. Тогда мы поехали в больницу, обработали раны зеленкой, сняли побои.

На следующий день женщина также не смогла дозвониться до участкового. Тогда она обратилась в дежурную часть. Затем они дождались сотрудника полиции, составили заявление.

ХОТЕЛ ВПЕЧАТЛИТЬ ШОКОЛАДКАМИ И ПНЕВМАТОМ

- Я сообщила и в школу. Уже 10 марта туда вызвали и нас, и родителей второго мальчика. Начали все выяснять. Перед этим я как раз открыла профиль того ребенка в соцсети и поразилась, в какие игры он играет. Там сплошная жестокость, убийства, оружие. Естественно, я сказала об этом его родителям. Они тоже были очень удивлены. Я считаю, что дело именно в играх. Семья-то у него хорошая, - делится Оксана.

Женщина рассказала, что ожидала увидеть неблагополучных родителей. Но все оказалось иначе. Мама стрелка работает учителем в школе, а папа - простой работяга. У них нет вредных привычек, и они любят своих детей. Второй их сын - старший брат виновника - занимается стрельбой. Именно ему для тренировок подарили пистолет. Его калибр 4,5 мм, а дульная энергия - 3 Дж. По закону РФ такой пистолет не является оружием, а относится к изделиям, конструктивно схожим с оружием и предназначенным для первоначального обучения стрельбе.

Младшему, естественно, брать его не разрешали. Однако он все равно умудрялся его стащить. Первый раз мальчик взял с собой пистолет на 9 мая прошлого года. За это получил «по шапке». Второй раз пришелся на 8 марта. Школьник попросил родителей купить ему три шоколадки, захватил пневмат и отправился поздравлять девчонок. Видимо, решил так произвести впечатление.

- Мы у него спрашивали уже после: «Ты хоть понял, что сделал вообще?», - а он смотрит такими глазенками и говорит: «Ну, я же не хотел стрелять в живот». Что здесь сказать? А если бы в глаз? Боюсь даже представлять такое, - говорит Оксана.

К ОБИДЧИКУ ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ

По данному факту сотрудники полиции в Лискинском районе начали проверку. Ее ход взяли под контроль в межрайонной прокуратуре. Кроме того, правоохранители дадут правовую оценку действий либо бездействия органов и учреждений системы профилактики.

Родители стрелявшего и он сам извинились перед семьей пострадавшего. Хулигана поставили на внутришкольный учет. Тем временем сын Оксаны уже забыл все плохое и переживает за своего обидчика. Он спрашивает у мамы, почему тот так поступил и что теперь с ним будет.

- Я претензий к их семье не имею. Просто хочу, чтобы это все не осталось без внимания. Я многодетная мама. У меня шестеро детей. Двое уже взрослые, а четверо живут здесь с нами, учатся в этой же школе. Я за них боюсь! У нас нет никаких секций в селе, некуда ребят отдать. Фактически они предоставлены сами себе. Слушают больше старшеклассников, чем родителей. Именно поэтому за ними нужно особенно внимательно следить. Никому не нравится, что я все вынесла в СМИ. Но если молчать, то остальным будет все равно, пока их это не коснется, - делится Оксана.