Сенатор Сергей Лукин: Парламентарии единогласно поддержали закон о бесплатном горячем питании школьников начальных классов

- Национальным приоритетом главой государства объявлено сбережение и умножение нашего народа, и сегодня важные инициативы Президента обретают форму законов, - подчеркнул член СФ от Воронежской областной Думы Сергей Лукин.

Парламентарии единогласно поддержали закон о бесплатном горячем питании школьников младших классов. По словам сенатора, Совет Федерации приложил большие усилия к тому, чтобы это доброе начинание воплотилось в жизнь. Одним из авторов соответствующего законопроекта выступила Председатель СФ Валентина Матвиенко.

- Учащиеся начальных классов в государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием – это положение закреплено в тексте документа. Финансирование будет осуществляться за счет федерального, регионального и местного бюджетов, - подчеркнул Сергей Лукин.

Также в законе четко определяется, что такое «здоровое питание», закрепляются его принципы, особенности организации качественного и безопасного питания детей. В частности, указано, что оно не должно содержать ГМО и стимуляторов роста, сформулированы положения по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований на всех этапах обращения пищевых продуктов, в том числе исключающие использование фальсификатов.

Сенатор особо отметил, что Совет Федерации осуществляет мониторинг ситуации в регионах, чтобы получить актуальные сведения о реальной готовности к организации бесплатного горячего питания.

Первый заместитель Министра Просвещения Павел Зенькович, принимавший участие в заседании, уточнил, что на данный момент 68 регионов заявили о полной готовности к реализации программы, и в настоящее время ведомство совместно с Роспотребнадзором проводит их полную ревизию. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова проинформировала парламентариев о том, что в масштабах страны получены данные обо всех пищеблоках учебных заведений и количестве посадочных мест в школьных столовых, на основании чего готовятся методические рекомендации и подзаконные акты по организации питания.

- Спасибо за то, что этот проект, очень важный для здоровья населения, сегодня становится законом, - такими словами завершила свое выступление глава надзорного ведомства.

При обсуждении законопроекта спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратила внимание на необходимость тщательного контроля, в том числе парламентского, за исполнением этого федерального закона, предложив через полтора-два месяца провести расширенное заседание профильных комитетов СФ с приглашением всех ответственных структур и регионов.

- Введение бесплатного горячего питания для младшеклассников будет поэтапным: оно начнется с 1 сентября 2020 года, а к 1 сентября 2023 года качественное, контролируемое обществом бесплатное питание для учащихся 1-4 классов должно быть организовано во всех школах нашей страны, - пояснил Сергей Лукин.

Также в ходе пленарного заседания верхняя палата Парламента одобрила расширение программы материнского капитала на первенцев.

- Этот законопроект подготовлен и рассмотрен по поручению Президента. В соответствии с документом семьи, где первый ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2020 года, смогут получить 466 617 рублей. При появлении второго ребенка им выплатят на 150 тысяч рублей больше – то есть 616 617 руб. Материнский капитал будет ежегодно индексироваться, - пояснил Сергей Лукин. - Кроме того, законом предусмотрено продление действия программы до 31 декабря 2026 года, при этом сроки выдачи сертификата на получение материнского капитала будут сокращены с 15 до 5 дней. За счет электронного взаимодействия ведомств получить сертификат можно будет в беззаявительном порядке. Одновременно с этим сокращается срок оказания услуги по направлению капитала на те или иные цели с одного месяца до десяти дней.

- Главный вектор развития страны на ближайшее десятилетие – улучшение демографической ситуации в государстве, и Совет Федерации работает над совершенствованием законодательной базы, необходимой для достижения поставленной цели, - подчеркнул сенатор Сергей Лукин.

Ольга Вороновская