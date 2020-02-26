2020-02-26T16:13:31+03:00
Экономика

Сайт ВТБ Лизинг вошел в число лучших в Рунете

Проект по перезапуску официального сайта ВТБ Лизинг vtb-leasing.ru был отмечен на конкурсе «Золотой сайт 2019» в номинации «Сайт бренда и дилера авиа/авто/мото/водный транспорт»
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В рамках проекта стояла задача объединить два сайта с услугами компании – для крупных корпоративных клиентов и клиентов автолизинга – в единый портал с понятной структурой и дизайном в рамках общей концепции группы ВТБ и представить на нем удобные инструменты: подборщик техники под требования бизнеса и калькулятор для расчета условий.

Для простоты управления сайт был разработан на платформе 1C-Битрикс и интегрирован с используемой компанией CRM. В перечне функционала - удобная форма для заявок на приобретение техники и функция call-touch для заказа консультации. Жюри конкурса оценило удобство сайта в использовании и его функциональность.

«Лизинг не остается в стороне от диджитал-трансформации, которая сегодня актуальна для финансовой сферы. Развитие онлайн-каналов является нашей важной задачей. Мы много работаем над новыми способами коммуникации и обслуживания. Развитие сайта, его оптимизация и подключение дополнительных новых функций для наших клиентов в целях повышения удобства их обслуживания являются важной частью этой работы. Мы рады, что за представленный продукт получили высокую оценку независимого жюри. В ближайших перспективах компании – полный переход на электронный документооборот и электронную обработку лизинговых заявок», - отметил Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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