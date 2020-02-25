В Воронеже пройдет конференция к 90-летию Василия Пескова

В марте этого года отмечается 90-летие со дня рождения Василия Пескова, известного журналиста, писателя, эколога, природоведа, общественного деятеля и нашего земляка. 20-21 марта в Воронежском государственном университете пройдет научно-практическая конференция «Журналистика и география», организованная ВГУ, Воронежским государственным заповедником им. В.М.Пескова и Воронежским отделением Русского географического общества, приуроченная к юбилею Василия Михайловича.

Участники конференции обсудят актуальные проблемы журналистики, представления человека и природы в отечественной публицистике, образов природы в фотографии, живописи и графике, ландшафтоведения, охраны окружающей среды, страноведения и краеведения, социально-экономических аспектов и культурно-исторического наследия регионов, а также экологического туризма.

Свое участие в конференции уже подтвердили несколько десятков спикеров. Среди них профессор, доктор географических наук Владимир Федотов, кандидат биологических наук, заведующая музеем им. Пескова Наталья Хлызова, профессор доктор филологических наук Алла Шестерина, кандидат филологических наук Лариса Дьякова и другие специалисты в области журналистики, экологии, географии, педагогики, ландшафтного дизайна.

Конференция пройдет в стенах корпусов №5 (ул. Хользунова, 40) и №6 (Хользунова, 40-а) 20 и 21 марта. По итогам ее материалы издадут в виде сборника и опубликуют на сайтах факультета географии, геоэкологии и туризма и факультет журналистики.