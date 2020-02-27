Юбилейные Песковские чтения посвятят воспоминаниям Василия Михайловича

14 марта в Воронежском государственном биосферном заповеднике им.В.Пескова пройдут седьмые Песковские чтения. В этот раз они приурочены к 90-летию журналиста, публициста и фотографа и посвящены его воспоминаниям. Воспоминания Василия Михайловича впервые были опубликованы в «Комсомольской правде» к его 80-летнему юбилею, в 2010 году.

В программе седьмых Песковских чтений пройдет презентация выставки «Река жизни». Путешествием по реке жизни Василий Михайлович называл воспоминания.

В музее журналиста в визит-центре гостям представят три интерактивные выставки «Творческий плацдарм», «Речка моего детства», «Бессмертный полк Василия Пескова» (о Великой Отечественной войне).

Свои работы и исследования представят школьники из Тресвятской и Орловской школ, ученые, друзья и коллеги журналиста подготовили воспоминания и доклады, посвященные жизни и творчеству нашего талантливого земляка.

Во второй части Чтений перед гостями выступят депутат Госдумы Аркадий Пономарев, заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Евгений Сазонов, писатель из Франции Ив Готье и представители Алтайского заповедника.

Песковские чтения пройдут с 11 до 16 часов 14 марта на территории Центральной усадьбы и визит-центра Воронежского заповедника.