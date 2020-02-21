2020-02-21T11:29:16+03:00
Экономика

Россияне увеличили траты на подарки любимым на 20%

В исследовании учитывались транзакции, совершенные в POS-терминалах, эквайером которых выступает банк ВТБ
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Наибольший рост — на 80% — зафиксирован в барах и клубах, в 1,5 раза вырос оборот в магазинах сувениров и подарков, на 16-17% — в ресторанах и магазинах цветов. При этом пиковую активность россияне показали в субботу, когда доля операций заняла до половины от всех данных за выходные.

Больше всего (свыше 600 млн рублей) россияне потратили в ресторанах, всего там было совершено почти 900 тысяч транзакций. В Воронеже объем трат в данном сегменте превысил 2 млн рублей, рост по сравнению с прошлым годом — 10%.

На втором месте по объему праздничных трат — магазины цветов, где потрачено 115 млн рублей. Средний счет за один букет в России составляет около 1 200 рублей и сохраняется на этом уровне второй год подряд. В Воронеже средний чек в этом году оказался существенно выше и достиг 3 877 рублей.

В сувенирных магазинах владельцы банковских карт потратили свыше 60 млн рублей, в барах и клубах — почти 20 млн. При этом средний чек в данной категории не превышает 700 рублей, в столице это — около 2 000, по сравнению с прошлым годом этот показатель снизился на 19%.

«В этом году транзакционная активность россиян в периоды крупных праздников значительно превышает прошлогодние показатели, и минувшая дата 14 февраля продолжила этот тренд. Отмечу, что в этом году средний чек в наиболее востребованных точках продаж остался примерно на уровне прошлого года, в то время как общий оборот вырос. Это доказывает, что все больше клиентов используют банковские карты даже при оплате не самых крупных покупок. Причем тенденция характерна не только для Москвы и Санкт-Петербурга, где транзакционная активность традиционно выше, но и для других регионов нашей страны», — отметил Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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