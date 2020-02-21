В России разработают единую интерактивную карту воинских захоронений участников Великой Отечественной войны

На днях состоялось первое заседание Оргкомитета «Наша Победа», который создан в целях подготовки и проведения на системной основе мероприятий, посвященных победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и патриотическому воспитанию граждан России.

В рамках заседания прошло обсуждение памятных мероприятий и акций, которые уже проходят или еще только планируются в текущем году, рассказал председатель Воронежской областной Думы, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Владимир Нетёсов.

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– 2020-й год объявлен в России Годом памяти и славы. В регионе разработана масштабная программа к достойной встрече 75-летия Великой Победы, охватывающая все городские и сельские поселения. Так, в столице центрального Черноземья полностью отремонтируют площадь Победы. Новый мемориальный комплекс построят на месте Осетровского плацдарма в Верхнемамонском районе. Приведут в порядок все памятники и обелиски – на эти цели направят почти 20 млн рублей из разных бюджетных источников. Будут организованы масштабные патриотические акции, творческие конкурсы, спортивные мероприятия. Не останется без должного внимания и заботы ни один участник Великой Отечественной войны и труженик тыла. Однако системная работа по патриотическому воспитанию молодежи, всесторонняя помощь нашим ветеранам будет проводиться не только в течение этого года, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Значительную часть этой работы организуют в рамках деятельности Организационного комитета «Наша Победа», первое заседание которого состоялось в Москве под председательством секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака и руководителя Российского исторического общества Сергея Нарышкина.

Оргкомитет призван объединить все направления и проекты по сохранению исторической памяти о героях Великой Отечественной войны, оказанию помощи ветеранам, противодействию фактам исторической фальсификации. Как заявил на открытии заседания Андрей Турчак, Оргкомитет будет работать на постоянной основе не только в год 75-летия Великой Победы, но и последующие годы.

По словам Сергея Нарышкина, в ближайшее время начнут работу региональные отделения оргкомитета. В них войдут представители законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления, историки, краеведы, поисковики и представители гражданского общества. Таким образом, система будет выстроена на всех уровнях – от федерального до муниципального.

Одним из основных вопросов повестки дня стала тема оказания адресной помощи ветеранам ВОВ. Значительную часть работы возьмут на себя волонтеры. По словам координатора партпроекта «Историческая память» депутата Госдумы Александра Хинштейна, сегодня создается единая база данных фронтовиков, которая будет содержать сведения о каждом фронтовике, проблемах, с которыми они сталкиваются, статусе решения таких вопросов и об ответственном лице в партии.

На заседании Оргкомитета также обсуждался вопрос о поддержке ветеранов со стороны РЖД и телекоммуникационных компаний. Было отмечено, что Российские железные дороги обеспечат ветеранов Великой Отечественной войны бесплатным проездом в поездах по всей стране (право на бесплатный проезд получит также один сопровождающий). Это решение будет действовать не только в течение этого года, а всегда.

Поддержку ветеранам окажут и ведущие телекоммуникационные компании страны. Фронтовикам будет доступна мобильная связь внутри России абсолютно бесплатно на протяжении всей жизни. Сегодня прорабатываются технические детали этого вопроса, поскольку важно обеспечить уверенный прием связи там, где проживает каждый ветеран.

В ходе работы Оргкомитета также была рассмотрена инициатива создания единой интерактивной карты воинских захоронений. В этой работе Оргкомитет будет опираться на поддержку министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и министерства обороны. Кроме того, в рамках движения «Волонтеры Победы» на 25 апреля запланирован субботник. Ожидается, что в акции примут участие более 50 тысяч человек, которые благоустроят порядка 5 тысяч мемориалов, в числе которых памятные знаки и захоронения участников Великой Отечественной войны. В ходе заседания также была высказана идея о необходимости посмертного награждения советских партизан за рубежом.

Кроме того, участники Оргкомитета обсудили детали акции «Диктант Победы», которая будет проводиться 24 апреля. Она состоится не менее чем на 5,5 тысячах площадках, 60 из которых будут находиться за рубежом. Планируется, что Министерство науки и высшего образования в нынешнем году будет засчитывать абитуриентам вузов их высокие результаты, полученные по итогам акции. Благодаря участию в «Диктанте Победы» абитуриент может получить до 10 дополнительных баллов.