2020-02-18T16:11:16+03:00
Общество

5G на ходу: блогер провел прямой эфир на сети Tele2

Tele2 провела первую в России прямую трансляцию на сети 5G в городской среде
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Известный техноблогер вел эфир со смартфона Sony, передвигаясь по Тверской улице и Театральной площади. Прямая трансляция показала работу 5G при передвижении пользователя по многолюдным улицам в условиях плотной городской застройки. Таким образом, миллиметровый диапазон (27 ГГц) может рассматриваться как дополнение к 3,4-3,8 ГГц – главному условию для успешного развертывания сетей 5G в России.

Прямой эфир провел блогер YouTube-канала Droider из центра Москвы на сети 5G, которую Tele2 и Erisson запустили первыми в России. Live-трансляция с устройства Sony Xperia 5G проходила вне помещения, в условиях плотной городской застройки и интенсивного трафика. Тестирование стало возможно благодаря outdoor-покрытию 5G-сети Tele2, которое охватывает Тверскую улицу – от Кремля до Садового кольца. Работу пилотной зоны 5G Tele2 курирует ДИТ Москвы, который совместно с оператором исследует возможности новейшей технологии для инфраструктуры столицы и улучшения качества жизни москвичей.

Блогер вел эфир, следуя по Тверской улице и Театральной площади. Тем самым он продемонстрировал мобильные сценарии использования 5G. В ходе тестов мобильный терминал Sony на базе чипа Qualcomm Snapdragon 855 и модема Qualcomm Snapdragon X50 обеспечил устойчивое соединение. Таким образом, в местах массового скопления абонентов миллиметровый диапазон может быть дополнением к диапазону 3,4-3,8 ГГц, без которого невозможно широкое покрытие сети 5G и полноценное развитие технологии 5G в России.

Tele2 показала реальный потребительский сценарий. В будущем он позволит владельцам смартфонов в условиях мобильности – на ходу, сидя в такси или общественном транспорте – пользоваться интернетом на сверхвысоких скоростях и с минимальной задержкой. Это открывает новые возможности для использования технологий виртуальной и дополненной реальности и киберспортивных игр.

Прежде испытания проходили в условиях, близким к лабораторным: в закрытых помещениях, в условиях ограниченной мобильности, на минимальном удалении смартфона от базовой станции 5G.

Алексей Телков, технический директор Tele2:

«Говоря о 5G как о технологии будущего, операторы прежде всего соревнуются в демонстрации скорости передачи данных. Главный вопрос, который интересует абонентов: «Что эта технология даст конкретно мне, обычному пользователю?» Нашим экспериментом мы отвечаем, что 5G изменит не только индустриальный мир, но и приведет к возникновению новых форматов применения мобильного интернета, трансформирует сферу развлечений, видеоконтент, среду соцсетей и блогов. Поэтому логично, что в нашем испытании мы использовали смартфон с поддержкой 5G во время прогулки по улице и показали происходящее в прямом эфире на YouTube. При возможности подобных экспериментов в миллиметровом диапазоне не стоит забывать о том, что основное строительство 5G должно быть развернуто на частотах 3,5 ГГц».

Tele2 запустила пилотную зону 5G на базе оборудования Ericsson 8 августа 2019 года. Помимо сплошного outdoor-покрытия, компания обеспечила indoor-покрытие во флагманском салоне на Тверской улице, д 25/9. Тестовая зона 5G запущена в диапазоне 27 ГГц в режиме NSA с использованием якорного диапазона Band7 LTE (2600 МГц). Режим NSA позволяет развернуть 5G на базе сетей LTE и упрощает внедрение стандарта на начальном этапе.

Устройство Sony Xperia 5G способно работать как в сети LTE, так и в сетях пятого поколения. При этом смартфон поддерживает как диапазон C-band, так и миллиметровые частоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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