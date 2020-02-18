В Воронежской областной Думе обсудили мероприятия регионального парламента по реализации Послания Президента РФ

В ходе рабочей встречи депутаты обсудили вопрос о плане мероприятий Воронежской областной Думы в рамках реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов рассказал, что в разрабатываемый документ предполагается включить предложения комитетов, фракции и отдельных депутатов.

– Эти предложения касаются деятельности Воронежской областной Думы по изменению регионального законодательства, организации расширенных и выездных заседаний Комитетов, парламентских слушаний и иных мероприятий по основным вопросам, которые были озвучены Президентом Владимиром Путиным в ходе его Послания Федеральному собранию. В частности, мы обязательно будем детально обсуждать механизм и условия обеспечения горячим питанием учащихся младших классов в общеобразовательных организациях Воронежской области. Кроме того, планируется обсудить вопросы подготовки педагогических кадров, доступности первичной медико-санитарной помощи для населения (в том числе мероприятий по целевой подготовке медицинских кадров для села), дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, и другие темы, обозначенные в качестве основных в Послании главы государства, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

В ходе рабочей встречи парламентарии также рассмотрели и скорректировали план работы Комитетов Воронежской областной Думы с учетом обозначенных предложений. Кроме того, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов обсудил с депутатским корпусом вопросы подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы, в том числе работу парламентариев с ветеранами в своих округах. В рамках рабочей встречи обсуждалась и тема предстоящего ежегодного отчета главы региона перед парламентариями.