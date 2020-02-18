В Воронежской области открылась первая «семейная приемная»

Как рассказал председатель Воронежской областной Думы, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Владимир Нетёсов, на прошлой неделе здесь уже состоялся первый прием воронежцев.

– «Семейные приемные» призваны оказать гражданам всестороннюю консультативную помощь по мерам социальной поддержки, в том числе и озвученным в Послании Президента России, – отметил Владимир Нетёсов. – Свою задачу мы видим в том, чтобы меры социальной поддержки, прописанные в этом документе, в максимально короткие сроки позитивно почувствовали на себе семьи, воспитывающие детей.

В первый день в «семейную приемную» «Единой России» обратились несколько воронежских семей. На прием к руководителю региональной общественной приемной, председателю Комитета Воронежской областной Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам Татьяне Головачёвой пришла многодетная мама с просьбой оказать содействие в получении разрешения на индивидуальное жилищное строительство. Парламентарий заверила, что вся необходимая помощь будет оказана.

Другую заявительницу, оказавшуюся в сложной жизненной ситуации, волновал вопрос устройства ребенка в детский сад, который находится в шаговой доступности от их места жительства. По данному обращению также будет оказано содействие.

Подводя итоги первого дня работы «семейной приемной», Татьяна Головачёва отметила, что вопросы социального характера являются основными в общей тематике обращений.

– На площадку партийной приемной мы будем приглашать представителей органов исполнительной власти, чиновников из сфер образования, соцзащиты, здравоохранения, специалистов Пенсионного фонда. Тем самым мы будем помогать воронежским семьям в решении проблем, которые их беспокоят, – подчеркнула парламентарий. – Отличительной особенностью «семейной приемной» стало то, что специально для детей, приходящих на прием со своими родителями, сотрудниками организован «Детский уголок», где малыши теперь могут поиграть, порисовать или почитать интересную книгу, пока взрослые решают важные вопросы.

В день открытия «семейной приемной» каждый малыш получил памятный подарок.