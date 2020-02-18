2020-02-18T14:33:53+03:00
Общество

В Воронежской области открылась первая «семейная приемная»

Ее работа организована в рамках проекта «Крепкая семья» на площадке региональной общественной приемной партии «Единая Россия»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Как рассказал председатель Воронежской областной Думы, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Владимир Нетёсов, на прошлой неделе здесь уже состоялся первый прием воронежцев.

– «Семейные приемные» призваны оказать гражданам всестороннюю консультативную помощь по мерам социальной поддержки, в том числе и озвученным в Послании Президента России, – отметил Владимир Нетёсов. – Свою задачу мы видим в том, чтобы меры социальной поддержки, прописанные в этом документе, в максимально короткие сроки позитивно почувствовали на себе семьи, воспитывающие детей.

В первый день в «семейную приемную» «Единой России» обратились несколько воронежских семей. На прием к руководителю региональной общественной приемной, председателю Комитета Воронежской областной Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам Татьяне Головачёвой пришла многодетная мама с просьбой оказать содействие в получении разрешения на индивидуальное жилищное строительство. Парламентарий заверила, что вся необходимая помощь будет оказана.

Другую заявительницу, оказавшуюся в сложной жизненной ситуации, волновал вопрос устройства ребенка в детский сад, который находится в шаговой доступности от их места жительства. По данному обращению также будет оказано содействие.

Подводя итоги первого дня работы «семейной приемной», Татьяна Головачёва отметила, что вопросы социального характера являются основными в общей тематике обращений.

– На площадку партийной приемной мы будем приглашать представителей органов исполнительной власти, чиновников из сфер образования, соцзащиты, здравоохранения, специалистов Пенсионного фонда. Тем самым мы будем помогать воронежским семьям в решении проблем, которые их беспокоят, – подчеркнула парламентарий. – Отличительной особенностью «семейной приемной» стало то, что специально для детей, приходящих на прием со своими родителями, сотрудниками организован «Детский уголок», где малыши теперь могут поиграть, порисовать или почитать интересную книгу, пока взрослые решают важные вопросы.

В день открытия «семейной приемной» каждый малыш получил памятный подарок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сбежавшая из православного гарема Юлия Дубилина: Мне пришлось украсть собственных детей
Житель Владимира в ипотечной четырехкомнатной квартире живет с тремя "женами", еще две - сбежали. Вот история одной из них: после побега женщина осталась и без нормального жилья, и без материнского капитала
Снимайте не про котиков, а про стариков, которые забирают бездомных животных
Президент Союза кинологический организаций России Владимир Уражевский представил «КП» свой взгялд на то, какие сюжеты и фильмы должны появляться в прайм-тайм на российском телевидении
Новости 24
В Воронеже выступят звезды дискотек 90-х
В Воронежском заповеднике посчитали зверей по следам
Воронежская казна в прошлом году собрала дополнительные доходы
Воронежских пенсионеров научат измерять давление и расскажут об опасностях переломов
Сотрудники воронежского управления Роспотребнадзора забраковали больше 2,5 тонн опасного мяса
В Воронеже принудительно снесут два киоска в Коминтерновском районе
Стало известно, кому может грозить штраф за неоплаченную парковку в центре Воронежа
В Воронежской области остановили машину с мешком поддельных денег
Людмила Ипполитова поможет оборудовать пандусами корпуса Борского психоневрологического интерната
В Воронежской области руководителя стройки будут судить за смерть рабочего
В Воронеже отменили концерт экс-солистки группы «Серебро»
В Воронеже парня, хотевшего купить планшет, «развели» на 49 тысяч рублей
Госдума приняла закон, позволяющий штрафовать воронежцев за неоплаченную парковку
5G на ходу: блогер провел прямой эфир на сети Tele2
Воронежец продал КамАЗ за 50 тыс рублей
Многодетного отца будут судить за избиение детей армейским ремнем
В Воронеже суд на год отправил в колонию водителя, по вине которого погиб пешеход
В Воронежской областной Думе обсудили мероприятия регионального парламента по реализации Послания Президента РФ
В Воронежской области открылась первая «семейная приемная»
Воронежцев приглашают на ежегодную выставку «Дыхание весны»
Губернатор Александр Гусев рассказал о проблемах с расширением школы №45
В Воронеже суд потребовал от УК отремонтировать подъезд дома на улице Плехановской