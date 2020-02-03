Подробности ЧП в Воронеже: собака прокусила руку ребенку, который угостил ее булкой

Стали известны подробности нападения собаки на 10-летнего мальчика на улице Пионерской Железнодорожного района. Напомним, ЧП случилось в субботу, 1 февраля, собака прокусила ребенку кисть руки. Об этом диком случае обстоятельно рассказала помогавшая покусанному мальчику девушка Елена:

- Три мальчика лет 13-14 шли из школы. По дороге они встретили красивую собаку породы акита-ину (уже взрослый кобель). По словам ребят, собака вела себя растерянно, будто потерялась. Собака не проявляла к мальчикам агрессию, а, наоборот, пошла на контакт, ребята даже дали ей булку. Знаю это со слов друзей мальчика, которого она покусала. Видела, как мальчишки гладили пса. Подумала, что один из них - это сын хозяев собаки( он иногда с ней гуляет). Именно этого мальчика она и укусила.

Когда ребята гладили собаку, я подъехала к своему дому ( это было приблизительно в 11-35) они были в метрах 40-50 от меня и ни что не предвещало беду. Минут через десять я сначала услышала очень громкий и страшный лай, а потом крик. Выглянула в окно и увидела, как собака стоит на мальчике и рычит. Мальчик отмахивается от неё окровавленными руками, дико кричит. Рядом были его два друга, они пытались отогнать собаку. Я кричала, чтобы он закрыл лицо руками и не шевелился. Собака спрыгнула с него и отошла. Я быстро выбежала на улицу. Пса уже не было рядом. Покусанный мальчик кричал от боли, у него текла кровь из ладони, с лица, он был в шоке. Начала звонить в полицию, у меня тоже была паника, никак не получалось дозвониться. Один из друзей мальчика повел его домой (он живет совсем недалеко). Я осталась с третьим мальчиком.

Когда чуть-чуть пришла в себя, увидела, что в пяти метрах от нас были двое мужчин, которые приехали по каким-то делам в дом, где живут хозяева собаки. Один из них стоял и молча, безучастно наблюдал за всем, что происходило. Почти следом за мной вышел мой свёкор, увидел возвращавшегося к дому пса, взял его за ошейник (он не боится собак вообще) и завел во двор этого дома. Пытался достучаться до хозяев, звал их, но никто не отозвался. И только когда один из мужчин, который стоял неподалеку и на нас смотрел, позвонил по телефону сообщить что он подъехал, открыла дверь дома хозяйка и с удивлением спросила, что случилось. На что я ей ответила, что их собака покусала мальчика, и мы ждём полицию. Женщина ответила: «А, ну ладно...». И дверь закрылась. Тем временем вернулся мальчик, который пошел проводить своего покусанного друга домой. Он мне и рассказал, как собака напала. Возможно, когда они поравнялись с домом собаки, у нее включился инстинкт охранника. Двое ребят успели отпрыгнуть, а третий нет.

По словам Елены, когда они ждали полицию, к ним вышел хозяин дома и начал громко ругаться на собаку, о том что он ее накажет, убьет, застрелит и тому подобное. А потом решил, что ничего страшного не произошло и надо начинать договариваться. На что девушка ответила: «Не получится!». Мужчина ушел. Двух друзей мальчишек Елена отвела к себе, они уже порядком замерзли. Потом она позвонила соседям которые уже давно пытались поговорить с хозяевами пса, чтобы они не выпускали его одного на улицу. По словам девушки, ответ был один, что им лень гулять с собакой, что он ни кого не тронет...

- Вскоре, к месту где всё это произошло, приехали покусанный мальчик со своими папой и бабушкой, - продолжает Елена. - Они собирались уже ехать в травмпункт, но папа решил со мной поговорить и обо всем узнать подробнее, взять мой номер телефона. В этот момент мне позвонил участковый (он задерживался на другом вызове). Он дал свои рекомендации, и мы решили вызвать скорую.

Девушка говорит, что пока ехала неотложка, к ним всё-таки вышли оба хозяина собаки (мужчина и женщина). Разговор сразу начался плохо. По словам Елены, они начали предъявлять претензии к ней и соседям, что, дескать, они тут устроили истерику. Сказали, что собаку выпустили люди, которые приехали к ним что-то делать, что она сама выходит, когда ей захочется. Девушка утверждает, что потом начались почти угрозы или предупреждения, что если с ними не хотят по-хорошему решить вопрос, можно сколько угодно подавать в суд, потому что они знают, как отписываться. По словам Елены, говорила в основном женщина (мужчина почти все время молчал), при этом она ни разу не спросила, как мальчик, чем помочь, ни одного слова сочувствия, раскаяния, не попросила прощения.

- Мальчика забрала скорая, у него прокусана кисть, раны на спине и на брови была кровь, - подытожила девушка. - Папа ребенка, его бабушка, я и мои соседи (которые против такого способа выгула собаки) написали заявления участковому.

И добавила:

- Ведь этот пес еще и укусил соседку, которая живет чуть дальше от меня. Я с ней не была до вчерашнего дня знакома. Она вышла к нам, когда услышала, что на улице что-то происходит. Принесла документ, в котором было написано об этом случае. Но хозяева собаки откупились, и эта история дальше не развивалась.

Ответ полиции на заявление покусанной женщины.Фото: предоставлено читателем.

По данному инциденту полицейские ведут проверку. Если у хозяев собаки есть своя версия развития событий, мы будем рады ее выслушать (смотрите информацию ниже).

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